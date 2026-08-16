温州日报 2026-08-16 08:43:29

2025年度，乐清市空气质量优良率达到98.9%；PM2.5年均浓度降至19微克/立方米，改善率位居全省第一，两项核心指标均创历年最佳，“乐清蓝”底色愈发鲜亮。

温州网讯 8月13日，记者在乐清市新闻发布会上获悉，2025年度，乐清市空气质量优良率达到98.9%；PM2.5年均浓度降至19微克/立方米，改善率位居全省第一，两项核心指标均创历年最佳，“乐清蓝”底色愈发鲜亮。

凭借优异的生态建设成效，乐清获评美丽浙江建设考核优秀县，蝉联“五水共治”“大禹鼎”银鼎，高质量完成“十四五”生态环境保护收官任务。而这份亮眼成绩的背后，是乐清精准系统的生态治理举措。

过去一年，乐清对标省委“三优化一提升”部署，推进美丽乐清提质增效行动，聚焦工业废气、VOCs、扬尘、移动源等重点领域，实施全链条闭环治理。全年完成40个涉VOCs低效治理设施升级改造、10家企业原辅材料源头替代以及3家燃气锅炉低氮燃烧改造，淘汰58台生物质锅炉。同时，常态化落实工地扬尘“7个100%”管控，依托飞行走航+站点监测实现扬尘问题精准溯源、动态清零。在强化移动源污染治理方面，常态化开展柴油货车、非道路移动机械抽检执法，淘汰国四及以下柴油货车616台、非道路移动机械225台，持续深化加油站油气回收专项督查。

在持续筑牢大气污染防控防线的同时，乐清深化减污降碳协同治理，依托电气产业集群优势，建设产品碳足迹管理体系，加快推进电气产业绿色低碳转型，实现产业能耗下降、产值提升。电气产品项目成功入选省特色产品碳足迹因子研究项目，链主企业俊郎电气试点供应链碳协同管理模式。推进乐清市本级和经开区省级减污降碳试点建设，完成仙溪省级低零碳镇和4个低零碳村创建。

此外，乐清全面推进环保行政许可集成改革，打造生态环境行政许可“一件事”平台，全年办理环评审批336个、区域环评+环境标准备案212个、排污许可发证90家次、排污登记备案2283个，为119个无需环评的项目出具书面咨询复函，精准保障乐清全市重大产业、重点项目落地，满足企业认证、资金申报之需。

来 源：温州日报

原标题： 空气质量优良率98.9% 乐清交出生态治理高分答卷

记者 程源

本文转自：温州新闻网 66wz.com