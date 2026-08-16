温州日报 2026-08-16 08:45:28

“学校有不少校地合作点位，最终我选择扎根平阳。”在日前召开的2026年平阳青年发展大会上，浙江理工大学青年科研工作者李建强发出这番感慨。他的话成为该县出台创新举措，吸引人才集聚，推动青春与热土共成长的一个注脚。

温州网讯 “学校有不少校地合作点位，最终我选择扎根平阳。”在日前召开的2026年平阳青年发展大会上，浙江理工大学青年科研工作者李建强发出这番感慨。他的话成为该县出台创新举措，吸引人才集聚，推动青春与热土共成长的一个注脚。

此次会议邀请300多名青年人才参加，议程包括邀请青年代表分享推介，展示平阳青年风采担当；举行在外学子联络站授牌仪式；邀请在外学子代表进行主旨分享；高校大学生创新创业合作框架协议签约；对深耕青年社群、落地青年活动、服务青年群体的优秀青年主理人进行推介；为即将奔赴新程的学子们举办出征仪式；举行青年发展圆桌论坛，由青年代表围绕就业创业对话分享。

在活动现场，青年代表们纷纷分享自己从平阳推出的创新举措中获益，最终扎根当地实现自我发展的经历。

比如，该县引导校企合作各方创新推出专利“先用后转”模式，企业可免费试用高校专利，看到增效成果后再支付转让费；同步配套推出“立项即信用、场景即风控、保险即容错”机制，依托项目立项直接授信，搭配科技转化损失险、科技立项贷，从技术试用到项目量产，全链条降低青年科研转化的试错成本。这些举措助力李建强团队顺利拿下机电启动器柔性产线、印刷视觉检测系统等多项省市级重点课题项目，攻克一批企业智能控制系统、数字化产线改造难题，帮助工厂降本增效。由此，“先用后转”模式成为浙江理工大学地方产学研合作的标志性成果，在去年全省庆祝“五一”国际劳动节大会上进行汇报。

在推动“一人公司”（OPC）发展上，平阳落地“OPC平创保”，这是全省首个结合商业秘密被侵权保障与传统创业保障并针对OPC企业的专属综合保险。该保险针对OPC创客核心创意和资料易被窃取、维权成本高等痛点，用金融保障大幅降低青年创业成本，让大家放手创新、安心经营。在这个政策助力下，星洋OPC青年创业社区运营负责人王鑫打造专为返乡大学生、本土青年创客服务的创业平台。该创业社区吸引300多名青年入驻，联动字节跳动、腾讯、比亚迪等企业，去年承接订单总额破3000万元。

来 源：温州日报

原标题： 平阳创新产业政策吸引人才扎根 助力青春与热土共成长

记者 张睿 通讯员 哲璐 慧慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com