用好仲裁“解纷钥匙” 浙江温州以法治力量优化营商环境

新华网客户端 2026-08-16 08:50:00

近年来，温州全面提升仲裁服务能力和水平，深耕建设工程、金融、知识产权、数据要素、涉外商事等重点领域，创新多元解纷机制，为企业提供低成本、高效率、可预期的纠纷解决路径。2025年，共受理各类民商事仲裁案件1750件，同比增长34%；受案标的额24.72亿元，同比增长26%。

为持续深化法治化营商环境建设，近年来，浙江温州仲裁委员会聚焦“抓前端、防风险、促发展”主题，全面提升仲裁服务能力和水平，深耕建设工程、金融、知识产权、数据要素、涉外商事等重点领域，创新多元解纷机制，为企业提供低成本、高效率、可预期的纠纷解决路径。2025年，共受理各类民商事仲裁案件1750件，同比增长34%；受案标的额24.72亿元，同比增长26%。

深耕传统领域 专业化解产业核心矛盾

建设工程与金融是民商事纠纷的高发领域，也是仲裁服务实体经济的核心领域。

作为传统优势业务，温州建设工程仲裁覆盖勘察、设计、施工、分包等全产业链。2025年，全市累计受理建工类仲裁案件160件，涉案标的额12.25亿元，占总受案标的额的50%。

针对建工纠纷“鉴定周期长、专业壁垒高”的普遍痛点，温州仲裁委联合多家单位建立起协作机制，与温州市建设工程招投标和造价管理协会就提升鉴定成果质量、规范行业管理、强化协同解纷等内容进行深入交流并达成共识；与温州市建设工程招投标和造价管理协会、温州市律师协会建工委就鉴定成果评查、鉴定人员培训、优秀鉴定案例选编等方面开展深入合作；与温州市中院、相关协会构建房地产与建设工程领域多元解纷机制，标志着温州市司法、仲裁、行业协会三方资源“三位一体”源头治理、专业赋能的新型解纷治理模式正式落地。

金融纠纷化解同样提速显著。2025年温州全市共办理金融仲裁案件149件，同比上涨198%；2026年上半年受理金融纠纷115件，同比增长71%。

据介绍，温州创新推出诉讼与仲裁全过程衔接机制，与温州市中院签署合作协议，覆盖诉讼分流、保全取证、司法审查、执行全链条。2025年4月，温州市中院依仲裁委申请开具了首份仲裁调查令，破解了仲裁机构“取证难”的长期痛点，将仲裁专业性与司法强制力有机结合。

“诉仲深度衔接既分流了法院诉讼压力，也强化了仲裁解纷功能，构建起‘仲裁友好型’司法环境。”温州市中院相关负责人表示。

创新“双裁止争” 打通知产维权快车道

“专利维权要先找行政部门定侵权，再到法院索赔，前后耗大半年。”本地一家科创企业负责人坦言，知识产权维权“周期长、程序繁、赔偿难”，是科创企业的普遍痛点。

为此，温州探索“行政裁决+仲裁裁决”衔接机制，打造“双裁止争”知产纠纷化解新模式。该机制整合行政部门调查取证优势与仲裁裁量赔偿优势，实行“先定性、后定损”：当事人先向市知识产权保护中心申请行政裁决，固定侵权事实；再由仲裁机构依据认定结果裁决损害赔偿金额，实现“职能共享、优劣互补”。

2025年4月，温州市首件“双裁止争”知识产权纠纷仲裁案件完成。涉案专利为某基桩施工方法发明专利，在温州市知识产权保护中心主持下，双方当事人对案件基本事实无异议，并就赔偿数额、违约责任等内容达成和解协议。随后，温州市知识产权保护中心根据协作机制将案件相关材料移送给仲裁委，双方当事人也同时向仲裁委申请了仲裁调解。仲裁委对和解协议的真实性、合法性进行审查，进而作出仲裁调解书。

数据显示，运用“双裁止争”知产纠纷化解新模式办理的案件平均办理周期从45天缩短至25天，解纷效率提升近45%。目前，该经验已在浙江全省推广。

布局新兴赛道 护航新质生产力发展

数据交易产生纠纷怎么办？温州有专业的“和事佬”。2022年，温州成立数据资源仲裁院，落地中国数安港；2026年联合温州数据交易中心共建数据要素调解服务站，探索“专业调解+仲裁确认”全链条解纷模式。

在某信息技术公司与物流平台的数据服务合同纠纷中，平台以“数据源中断”为由主张不可抗力免责。仲裁庭审理认为，本次中断系企业经营调整所致，不符合法定不可抗力要件，裁决平台返还剩余服务费并承担违约责任，为数据交易履约划定了清晰边界。“数据交易的健康发展，离不开专业的规则指引与纠纷解决渠道。”温州数据交易中心相关负责人表示。

目前，已办结数据资源仲裁案件20件，涉案标的额1.5亿元，填补了数据要素流通领域专业解纷的空白。

在涉外商事领域，温州依托温商国际仲裁院设立“智慧仲裁厅”，提供涉外远程视频庭审服务；联合市贸促会组建涉外商事法律服务团，为700余家外贸企业提供合同审查、法律咨询等公益法律服务2600次；联合瑞安市贸促会建立国际商事纠纷仲调对接机制，推行“特邀调解+仲裁确认”工作模式，推进共商共享机制，探索国际商事调解仲裁确认工作。

为持续提升服务质效，仲裁委还构建起全链条商事解纷生态。如创新“温仲商调一站通”机制，根据当事人意愿在事前事中事后等环节指派专业律师调解员参与调解，推动双方灵活探讨解决方案；上线“仲裁在线”平台，实现网上立案、电子送达、远程庭审全流程线上办理，累计线上审理案件2568件，实现仲裁服务“掌上办、指尖办”。

“公正高效的仲裁服务是化解经营纠纷、护航市场活力、赋能地方商贸高质量发展的重要法治支撑。”仲裁委相关负责人表示，后续还将在深化机制创新、拓展服务领域、提升办案质效等方面进一步发力，以更优质的仲裁服务助力一流营商环境建设。

来 源：新华网客户端

原标题： 用好仲裁“解纷钥匙” 浙江温州以法治力量优化营商环境

作者 陈晓光/文 温州市司法局/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com