光影致敬老兵！抗战老兵肖像展《即山河》在温州三垟湿地举行

潮新闻 2026-08-16 09:34:27

8月15日，《即山河》抗日老兵肖像展在温州生态园三垟湿地一尺花园（周氏旧宅）正式展出。此次展览旨在弘扬伟大抗战精神，铭记历史荣光，通过老兵的目光感受不屈的抗战精神，读懂他们的家国担当。展览将持续至9月26日。

8月15日，《即山河》抗日老兵肖像展在温州生态园三垟湿地一尺花园（周氏旧宅）正式展出。此次展览旨在弘扬伟大抗战精神，铭记历史荣光，通过老兵的目光感受不屈的抗战精神，读懂他们的家国担当。展览将持续至9月26日。

据介绍，《即山河》不仅是一场摄影展，更是一次与时间的赛跑、一次对民族记忆的郑重存档。现场共展出24幅作品。这些抗战老兵肖像出自摄影师张晨路之手。2016年，这位曾为名人政要拍摄肖像的摄影师，在一次偶然的探访中面对一位九旬抗战老兵，内心深受触动。他随即推掉绝大部分商业拍摄邀约，拿出全部积蓄，独自踏上寻访抗战老兵的漫漫长路。

刘伟 摄

在三垟湿地一尺花园，张晨路以《一尺之间，与时间赛跑》为主题，讲述了十年来的心路历程。十年间，他的足迹遍布全国十余个省市，为308位平均年龄超过90岁的抗战老兵拍摄了超过十万张肖像。“照片的意义就是留住当下。许多老兵年事已高，留给他们和我的时间不多了，这就像一场与时间的‘赛跑’。”张晨路说。

他分享了一个令他至今难以释怀的遗憾：2017年3月10日，当他匆匆赶到山东枣庄“运河支队铜山大队神枪手”王保叶老人家时，却得知老人在半小时前已经离世。“半个小时”即成永诀。这份遗憾让他手中的相机愈发沉重，也让他更加坚定——行程表上再无“过几天”，只有“现在就去”。最困难时，他身上现金余额加起来仅剩十五元五角，在火车上连盒饭都舍不得买。支撑他走下去的，是一个朴素的信念：“用我微薄的力量，为老兵拍下最伟岸的肖像，让后人永远铭记。”

此次展览选址周氏旧宅，意在让红色记忆与古建文脉相融共生，让厚重历史走出档案馆、走进大众身边。周氏旧宅始建于晚清至民国时期，由温州实业家周衡平兴建，是浙南现存单体规模最大的中西合璧式建筑。一尺花园以“轻介入、微更新”的方式，将艺术展览、文化沙龙等现代业态融入百年建筑空间，专门开辟公益艺术展厅。

据了解，本次抗日老兵肖像摄影展为该场地第二期在地文化公益展览。此前已举办《垟间花事》胡蓉油画作品展，用画笔定格三垟湿地的四季流转。接下来，三垟湿地植物展、周氏旧宅文化展也在谋划中。这座百年老宅的公益展厅，将持续以文化艺术赋能百年古建，让到访者感受生态之美，触摸文化和历史的温度。

来 源：潮新闻

原标题： 光影致敬老兵！抗战老兵肖像展《即山河》今起在温州三垟湿地举行

记者 王艳琼 通讯员 许航 胡有

本文转自：温州新闻网 66wz.com