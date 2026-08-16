浙江发布 2026-08-16 10:01:12

8月15日是“绿水青山就是金山银山”理念提出21周年纪念日，亦是我国第四个全国生态日。值此重要节点，纪录电影《那山那水》正式开启全国公映，影片以一部跨越二十余载的光影长卷，全景式呈现中国生态文明建设的“浙江样本”，向全国观众递交一份关于“美丽中国”的跨时空影像答卷。

8月15日是“绿水青山就是金山银山”理念提出21周年纪念日，亦是我国第四个全国生态日。

值此重要节点，纪录电影《那山那水》正式开启全国公映，影片以一部跨越二十余载的光影长卷，全景式呈现中国生态文明建设的“浙江样本”，向全国观众递交一份关于“美丽中国”的跨时空影像答卷。

影片由浙江省委宣传部指导，浙江广播电视集团旗下浙江影视（集团）有限公司、中央新闻纪录电影制片厂（集团）出品，华夏电影发行有限责任公司联合出品。

光影为笺，记录大地转型蝶变

影片历时18个月精心拍摄，以镜头触摸时代脉搏，用真诚的影像叙事，生动展现生态文明建设带来的深刻变革。

随着大银幕亮起，一场跨越山海、直抵心灵的绿色之旅就此启程：余村告别开山采矿，走上封山护绿的转型之路；“蓝色循环”项目实现海洋塑料垃圾资源化利用；深海养殖筑牢“海上粮仓”；海上风电交出零碳发展答卷。一个个鲜活真实的案例，记录着浙江人民实干奋进的生动实践。

影片既呈现自然生态面貌的显著改善，更深度展现发展理念与发展模式的迭代重构，用富有感染力的影像，阐释“绿水青山”如何历经转型阵痛与不懈坚守，切实转化为群众实实在在的“金山银山”，导演组用极具张力的影像画面拆解了这一核心命题。

星火燎原，传递绿色发展的全球回响

在电影《那山那水》中，我们看到的不仅是浙江的青山绿水，更是“两山理念”的全球回响。

摄制组走遍浙江的山林湖海，还远赴哈萨克斯坦取景拍摄。中国风电技术的“硬核”出海与浙江乡村的绿色蝶变，在银幕上构成了某种奇妙的互文关系。这种叙事拓宽了影片的视角维度——这是中国生态文明思想对全球可持续发展做出的坚定回应。

通过这卷光影长图，观众能清晰地感知到，那份始于余村的绿色火种，是如何在二十余年间，以燎原之势温暖了时代的底色，巡遍浙江、踏遍全国、迈向世界。

直抵人心，引发观众情感共鸣

“青山从不负人，绿水终有回报”这一主题内核贯穿全片。此前，影片已在香港大学展映，并自6月5日起在浙江省内开展点映活动，独特的影像表达与厚重的时代内涵收获热烈反响。

不少观众评价，影片打破了生态题材容易刻板枯燥的固有印象，故事富有感染力、画面极具冲击力。有浙江本土观众表示，通过大银幕，真切感受到家乡的发展变迁，由衷为生养自己的土地以及不懈奋斗的人民感到自豪。

许多观影者认为，该片并非单纯的理论宣教，而是一场与时代、与土地的深情对话。影片将宏大时代命题落脚于一个个普通人，细腻描摹人物情感，唤醒大众与土地之间的情感联结，传递根植于泥土之中的奋斗力量，直抵人心。

8月15日起，这份厚重的“绿色答卷”正式接受全国观众的检阅。走进影院沉浸式观看《那山那水》，相信收获的不仅是一次观影体验，更会是一场人与自然关系的深度思考。

来 源：浙江发布

原标题： 共赴一场跨越二十一载的“山水之约”！纪录电影《那山那水》开启全国公映

本文转自：温州新闻网 66wz.com