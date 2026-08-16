学习强国温州平台 2026-08-16 10:01:13

残疾送餐员李建华

盛夏，热浪滚滚，持续高温给户外作业带来极大考验。在温州市洞头区北岙街道“娘家人”食坊，56岁的四级残疾送餐员李建华每日穿梭在街巷村落，为辖区独居老人、困难残疾人精准配送暖心热餐。

上午八点多，李建华到岗开启一天的忙碌工作。食材分拣、器具整理、餐品核对，整套流程娴熟有序、一丝不苟。临近十点，后厨餐食陆续出炉，他仔细分装密封、规整摆放，细致做好保温配送前置准备。

据了解，李建华此前长期从事机床加工工作，收入不稳定，还要独自承担抚养两个孩子的重担，家庭压力较大。去年，经洞头区残联专业摸排、系统培训，他成功入职“娘家人”食坊，成为一名专职送餐员。

李建华告诉记者：“我们一般八点半来上班，到了十点多钟，我们把饭送出去。我一般为三盘社区还有小朴村的一些老年人、残疾人送餐。”

正午时分，气温攀升至峰值，路面滚烫、热浪袭人，此时也是李建华送餐任务最繁重的时段。每天骑行二三十公里，配送三四十份餐食，午间配送量占据全天大半。他负责的片区老旧村居、陡坡小路较多，他始终耐心上门配送。

李建华说：“有的地方车辆开不进去，要走路上去送到老人家里。现在天气特别热，特别是上坡的时候，太热了。有一次，上坡路太远了，走得我满头大汗，再说我腿脚不方便，走得太累了，但是我们得克服困难，得送到老人家里去，得让他们有饭吃。能为老人服务，是我们残疾人对他们的一些帮助。”

即便天气炎热、路途奔波，李建华始终热忱服务，将热乎乎的饭菜亲手送至老人手中，贴心叮嘱用餐注意事项。

老人颜怡旦说：“按时送来，下雨也送来，天气热也送来，他来了我都很感谢他。”

酷暑无言，坚守有声。烈日骄阳下，李建华身残志坚、向阳而行，既以勤劳扛起家庭责任，又以热忱守护邻里三餐。这位普通的送餐骑手，用坚持与善意诠释着劳动者的最美底色。

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原标题： 海岛送餐员李建华：烈日下奔波 只为让困难群众吃上“热乎饭”

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