中国网 2026-08-16 10:38:00

国风灯笼阵、法治名言纱幔、普法代言人“瓯宝”变身萌系手办、二次元法治问答互动、夜市普法摆摊……当法治宣传“遇见”二次元嘉年华，会碰撞出怎样的火花？

国风灯笼阵、法治名言纱幔、普法代言人“瓯宝”变身萌系手办、二次元法治问答互动、夜市普法摆摊……当法治宣传“遇见”二次元嘉年华，会碰撞出怎样的火花？

8月15日，由瓯海区委全面依法治区委员会办公室、瓯海区司法局、瓯海区法学会、浙江交通集团金温铁道公司联合主办的“法治walk寻法园博”主题宣传活动在温州园博园开启。本次活动是法治温州建设20年系列活动的重要一站，借助“Chill一夏”二次元动漫嘉年华的高人气与年轻化流量，法治跨界入驻二次元漫展，以集章闯关、互动答题赋能青少年普法，在潜移默化中系好“法治纽扣”。

瓯海跨界探索，让法治宣传“潮起来”

2026年是法治浙江建设20周年，也是法治温州建设20周年。作为瓯海区法治宣传的一次跨界探索，本次活动以年轻人喜爱的动漫为载体，以园博园的国风园林为舞台，依托中国馆及北园主入口三大互动点位，打造“拍照打卡—答题互动—学法补给”的沉浸式法治体验动线。让市民在逛展游玩中感受法治精神，在趣味互动中增进法治认同。

“动漫嘉年华不只是专属于年轻人的文化派对，更是年轻一代的‘精神补给站’。”瓯海区司法局相关负责人表示，此次活动将法律知识转化为好玩的游戏和文创，旨在通过年轻人喜爱的形式，让法治意识真正“入脑入心”。“让法治文化‘活起来’‘潮起来’，让大家知道法治也能很‘二次元’！”

三大点位串珠成链，沉浸式“寻法”动线亮点纷呈

步入中国馆主入口，中式园林风格的法治主题造景吸引了许多游客驻足。“法治名言书法纱幔”轻拂间尽显法治韵味，书“法”灯笼上书写着“法”字的不同书法变体，让人在观赏间感受中华法治文化的源远流长。现场还准备了“学法硬控不迷路”“向左向右向法看”等法治手持牌，供市民拍照打卡。

中国馆内，“普法大作战”展板前同样热闹，一道道与二次元元素相结合的法治选择题吸引游客竞相作答。学法、闯关、拍照三不误，让法律知识在趣味互动中“入脑入心”。带孩子来逛展的王女士点赞：“他们（年轻人）不喜欢听说教，这样普法可管用多了！”

华灯初上，北园主入口夜市区域的“普法加油站”摊位前人头攒动。工作人员向过往市民分发宪法、民法典等法治宣传册，赠送法治主题宣传品，并提供法律咨询服务指引，让法治理念融入柴米油盐，带进千家万户。

多方联动，瓯海法治文化浸润人心

本次活动将瓯海法治文化阵地优势与年轻人喜爱的二次元文化相结合，探索出一条法治宣传“跨界破圈”的新路径。

“我是一名资深coser，本来是冲着动漫嘉年华来的，没想到还能在园博园里‘遇见’法治！”温州本地二次元爱好者小林兴奋地说，“现场布置很出片，答题闯关也很有意思，还能学到不少与二次元相关的法律知识。瓯海这场活动真的很用心。”

“法治温州建设20年，成果丰硕。作为温州园博园主会场所在地，瓯海有责任也有能力办好这场法治文化盛宴。”瓯海区委依法治区办相关负责人表示，未来将继续探索更多跨界合作，让法治文化真正融入市民生活、走近年轻人心中，为法治瓯海建设注入更多青春活力。

这场可玩、可感、可传的法治文化之旅，为法治温州建设20周年系列活动添上了属于瓯海的精彩一笔，也让"法治+二次元"的跨界探索，成为瓯海普法破圈的一次生动注脚。

来 源：中国网

原标题： 当二次元遇见法治——温州园博园这场“法治walk”有点燃

本文转自：温州新闻网 66wz.com