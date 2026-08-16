夏季警惕“空调肺” 别当成普通感冒硬扛
每年夏天，医院呼吸内科的医生们都会在门诊遇到这样的患者：以为只是吹空调着凉得了“重感冒”，自己在家硬扛了几天，结果一查竟是肺炎，甚至出现双肺大面积发白，不得不住进ICU。
很多人觉得夏天高温病毒少，却低估了夏季的“肺部危机”——这个藏在清凉背后的隐形杀手，就是大家俗称的“空调肺”。
“空调肺”到底是什么病？
“空调肺”并非规范的医学术语，而是对长期处在空调环境中引发的几类呼吸道疾病的统称。它和老百姓常说的“空调病”完全不同。
空调病：通常指密闭干燥、温差大引起的咽干、乏力、轻微鼻塞，离开密闭环境休息一下就能缓解。
空调肺：通常指比较严重的肺部问题，主要包括三类：
1.感染性肺炎：最凶险的是军团菌肺炎。这种病菌最爱藏在不洁空调的冷凝水里。根据临床数据，若未及时规范治疗，散发病例的死亡率可达10%~15%，延误治疗易引发呼吸衰竭。
2.过敏性肺炎：吸入滤网中长期积存的霉菌、尘螨等过敏原，引发的肺部免疫反应。
3.慢性病急性发作：慢阻肺、哮喘患者因冷热骤变，导致气道痉挛或病情加重。
空调为何成了“肺部杀手”？
1.细菌温床：空调内部的冷凝水盘潮湿积尘，温度常年在30℃~37℃之间，非常适宜军团菌繁殖。开机瞬间，大量带菌气溶胶便随冷风喷出。
2.滤网失守：闲置已久的空调，其滤网和风轮上附着了大量微细颗粒，能穿透呼吸道防御，直达肺泡。
3.温差打击：频繁进出空调房，冷热交替会让支气管反复收缩扩张，削弱黏膜免疫力，诱发痉挛。
如何区分“空调肺”和普通感冒
很多患者初期误以为是感冒，吃了药无效才就医。请记住以下区别：
普通感冒：多有流涕、打喷嚏，通常不发烧或仅低烧，一周左右可自愈。
“空调肺”（以军团菌肺炎为例）：
持续高热：体温常飙升至39℃以上，退烧药效果差。
干咳为主：剧烈干咳、胸闷气短，很少像感冒那样咳黄脓痰。
全身崩溃：伴随剧烈肌肉酸痛、头痛、恶心、腹泻，严重者甚至意识模糊。
一旦有上述症状，且近期接触过未清洗的空调，切勿硬扛，必须立刻就医！
谁是高危人群？
军团菌尤其“偏爱”免疫力较弱的人群：
65岁以上的中老年人；
患有慢性心、肺、肾疾病者（如慢阻肺、哮喘）；
免疫力低下或长期服用免疫抑制剂者；
孕妇及产后体虚人群；
长期吸烟者。
护肺指南：5招安心过夏
目前尚无预防军团菌肺炎的疫苗，切断传播途径是关键：
1.空调启用前“深度洗澡”：闲置后的空调首次开机前，不仅要洗滤网，更要对散热片、冷凝水盘进行深度清洗消毒。清洗时务必戴口罩，防止吸入病菌。（建议每年请专业人员彻底清洗一次）
2.日常“勤换气”：每使用空调2-3小时，开窗通风15-20分钟；早晚各通风半小时，打破密闭环境的污浊空气循环。
3.掌握“缓冲法”：空调设26℃左右，室内外温差控制在5℃-7℃以内；大汗淋漓时，先擦干汗，在阴凉处歇几分钟再进空调房。
4.拒绝“直吹”：风向朝上，让冷空气自然下沉，重点护住头颈、背部，睡觉可调睡眠模式或盖薄毯。
5.守住“湿润线”：空调房湿度建议维持在40%-60%，室内可放盆水或使用加湿器（需每日换水清洗），并少量多次喝温水，保持呼吸道黏膜湿润。
来 源：学习强国温州平台
作者：董博锋
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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