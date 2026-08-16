新华网 2026-08-16 10:41:49

今年第13号台风“白海豚”已于8月11日17时停止编号，但它给浙江等地带来的风雨影响并未画上句号。12日以来，已深入内陆并减弱的“白海豚”残余涡旋突然“回头”，在浙江再度制造分散性暴雨乃至大暴雨。

受其影响，浙江部分地区甚至突发泥石流等灾情。据悉，8月14日6时30分许，浙江长兴县和平镇滩龙桥村发生泥石流，初步判定为山洪引发，致一栋民房垮塌。截至14日14时30分，经初步核实，灾情造成1人死亡、3人失联。

8月10日，在温州市永嘉县鹤盛镇，工程机械抢修因山体滑坡而阻断的山区公路（无人机照片）。新华社记者 江汉 摄

明明台风已经停编，为什么浙江等地的雨势依旧猛烈？记者为此采访了相关专家。

首先台风停编不等于危险解除。“当台风减弱至不再符合编号标准，气象部门会停止编号，但台风残余环流仍可能存在，并携带大量水汽。”浙江省气象台专家表示，停编只代表台风强度明显减弱，残余环流仍可以引导海上暖湿气流输入内陆，导致强降雨。另外，残余环流一旦与季风水汽、冷空气及地形抬升共同作用，降雨可能更强。

此次“白海豚”庞大的残余涡旋并未在登陆后快速消散，持续与冷空气、高空槽、地形等多重系统叠加。

气象专家表示，目前，“白海豚”残余涡旋低层环流水汽通道依然完整，并与西风槽“会师”，冷暖气流交汇催生稳定雨带，激发局地短时强降水、雷暴大风等强对流天气。部分地区强降雨甚至可能“杀个回马枪”。

据浙江省气象台预计，14日傍晚到15日，浙江仍有大范围短时暴雨，局地大暴雨，并伴有8至10级雷雨大风。未来七天，浙江仍将维持多阵雨或雷雨的格局，分散性强降水多发。

需要注意的是，地质灾害存在滞后性，强降雨叠加影响下，山洪、滑坡、泥石流等次生灾害风险明显升高。气象专家提醒，务必远离部分山区、河谷等隐患区域。

目前，浙江已启动地质灾害Ⅳ级应急响应。浙江湖州等地已发布地质灾害气象风险红色预警。受降雨影响的地区正持续关注分散性强降雨和地质灾害风险情况，加强重点地区巡查和监测，严密防范局地强降雨叠加效应可能引发的次生灾害。

来 源：新华网

原标题： 浙江遭遇台风“甩尾”灾情 “白海豚”为何后期雨量这么大？

记者 唐弢、王俊禄

本文转自：温州新闻网 66wz.com