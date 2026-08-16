新华网 2026-08-16 11:30:52

2026年3月15日在安徽省黄山市歙县雄村拍摄的新安江沿岸风景（无人机照片）。新华社发（郑宏 摄）

2026年8月15日是第四个全国生态日。这一日，《中华人民共和国生态环境法典》正式施行，标志着中国生态环境保护开启“法典化”时代。

今年3月12日，十四届全国人大四次会议表决通过了生态环境法典，成为继民法典后中国第二部以“法典”命名的法律。这也是世界上第一部以“生态环境”命名的法典。

这部法典共5编、1242条，是30多部生态环境法律、100余件行政法规、1000多件地方性法规等的“集大成者”，各编依次为：总则、污染防治、生态保护、绿色低碳发展、法律责任和附则。

生态环境法典明确，“坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境”。这为中国实现人与自然和谐共生的现代化筑牢更强法治根基。

武汉大学环境法研究所所长秦天宝认为，这部法典让中国生态环境治理逻辑实现了从“分要素、分环节、分部门”的碎片化管理向“全过程、全地域、全要素”系统治理的历史性转变。

中共十八大以来，中国生态环境保护政策制度体系不断完善。《关于加快推进生态文明建设的意见》和《生态文明体制改革总体方案》两个重要文件相继出台，形成生态文明体制的纲领性架构；建立实施生态文明建设目标评价考核制度、生态环境损害责任终身追究制、生态环境分区管控制度、排污许可制等制度机制。

中央生态环境保护督察历经10年，到目前已经实现三轮对全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团的全覆盖督察，公开曝光349个典型案例，向被督察对象交办6475项整改任务。

从把生态文明写入宪法到出台“史上最严环保法”，从制修订大气、水、土壤等污染防治领域专门法律，到长江保护法、黄河保护法等流域、区域生态环境法律相继出台，中国生态环境的法治建设开启了立法力度最大、法律制度实施效果最为显著的时期。

人与自然和谐共生的现代化是中国式现代化的鲜明特征。在从制度建设到法治保障的全面护航下，中国生态环境保护取得巨大成就。中共十八大以来，中国生态环境质量显著改善，PM2.5年均浓度从2013年的68微克/立方米降至2025年的28微克/立方米，地表水Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例由2020年的83.4%提高至2025年的91.4%，森林覆盖率达25.09%。

中国是全球增绿最快最多的国家、全球大气质量改善速度最快的国家、全球能耗强度降低最快的国家之一。

云南大象开启北上及返回之旅、长江江豚在武汉等水域成群结队、野生豹等珍稀物种越来越多地被相机捕捉到……中国生态治理成效和生物多样性保护的生动景象令世界瞩目。

2026年7月14日，山东省淄博市高青县人民法院环境资源法庭工作人员在黄河岸边进行防洪林带巡查勘验。新华社发（张维堂摄）

今年是“十五五”开局之年。“十五五”时期是美丽中国建设承前启后、扩面提质的关键阶段，关系2035年美丽中国建设目标基本实现。

中共中央办公厅、国务院办公厅今年印发《美丽中国建设成效考核办法》，以提高对中央生态文明建设决策部署的执行力。前不久，国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》，具体举措包括实施生态环境法典、完善生态环境法治体系、健全监督管理机制等。

北京大学资源、能源与环境法研究中心主任巩固说，生态环境法典涉及诸多部门职责，其实施是一项庞大的系统性工程，需要各相关主体多管齐下、共同推进。

一系列配套措施正在相继制定、落地。8月6日，最高人民法院发布关于适用《中华人民共和国生态环境法典》时间效力的若干规定，该规定与法典同步施行，为生态环境司法实践提供明确裁判指引。据生态环境部介绍，以法典确立的新制度新规则为依据，今年已发布新版《环境空气质量标准》等64项生态环境标准，推动补齐制度供给短板。

中国始终是绿色发展的坚定行动派、重要贡献者。生态环境法典提出“推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系”，并设置“国际合作”一节，对开展应对气候变化领域国际合作等作出规定。

专家表示，生态环境法典的实施，开启了中国生态环境法治建设的新篇章，将以高水平法治护航美丽中国建设。

来 源：新华网

原标题： 生态环境法典施行 中国开启生态环保“法典化”时代

本文转自：温州新闻网 66wz.com