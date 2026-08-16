河南周口贾鲁河堤坝溃口顺利合龙
新华网 2026-08-16 11:26:25
8月13日23时许，河南省周口市川汇区新北环附近贾鲁河堤坝出现溃口，最长时约117米。记者从应急管理部获悉，现场采取溃口两端双向进占、平堵立堵相结合的方式开展封堵，溃口15日20时29分成功实现封堵合龙。
8月15日晚，河南周口贾鲁河堤坝溃口合龙。新华社记者 郝源 摄
国家防总办公室、应急管理部持续做好贾鲁河堤防险情应急处置工作，派出工作组赴现场指导，调派中国安能工程救援队伍和大型机械装备执行封堵任务，调集救灾物资支援河南抢险救灾。同时，为做好周口市区排涝工作，应急管理部已从河南、陕西、江苏、安徽、山东、湖南等地，调派各类排涝队伍力量13支，携带专业排涝装备赶赴周口市。
这是8月15日拍摄的河南周口贾鲁河堤坝溃口作业现场。新华社记者 郝源 摄
这是8月15日拍摄的河南周口贾鲁河堤坝溃口作业现场。新华社记者 郝源 摄
这是8月15日拍摄的河南周口贾鲁河堤坝溃口作业现场。新华社记者 郝源 摄
这是8月15日拍摄的河南周口贾鲁河堤坝溃口作业现场。新华社记者 郝源 摄
来 源：新华网
原标题： 河南周口贾鲁河堤坝溃口顺利合龙
记者 黄韬铭
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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