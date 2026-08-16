比利时发生大规模野火 数百居民被疏散
新华网 2026-08-16 11:29:01
比利时东部地区日前发生大规模野火，截至15日晚，过火面积已超过2700公顷，附近多个村庄数百名居民已被要求疏散。有数据显示，此次火灾是比利时有记录以来规模最大的野火。
这场野火14日在靠近德国边境的一个自然保护区开始烧起，后迅速蔓延。当地政府说，过火面积已从14日的约80公顷迅速扩大至15日晚的2700多公顷。
欧洲森林火灾信息系统的数据显示，此次火灾过火面积几乎两倍于比利时2011年大火时近1400公顷的过火面积，为该国有记录以来最大规模的野火。
受风向变化和浓烟影响，当地政府15日下午要求附近多个村庄的居民和游客撤离。据比利时媒体报道，有约600人接到疏散通知。
当地政府部门表示，目前火势尚未得到控制，存在火势蔓延至民宅的风险。由于起火地区地形复杂，消防人员难以使用常规方式近距离扑救，灭火行动较为依赖空中力量。
比利时已启动欧盟民事保护机制请求支援。欧盟15日派出3架直升机和2架灭火飞机协助灭火。比利时多地消防力量、军方以及当地农民也投入灭火行动。
比利时近期遭遇高温天气，14日部分地区最高气温达到37摄氏度。高温和干燥天气加大了野火快速蔓延的风险。
来 源：新华网
原标题： 比利时发生大规模野火 数百居民被疏散
记者 康逸
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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