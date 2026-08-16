印尼强震死亡人数升至47人
新华网 2026-08-16 11:30:47
8月15日，在印度尼西亚弗洛勒斯岛，人们在临时避难所里休息。新华社发（阿里芬摄）
印度尼西亚国家抗灾署15日晚发布公告说，印尼东部弗洛勒斯岛附近海域当天早上发生的7.7级地震及多次强余震已造成至少47人死亡。
另据当地救援部门消息，截至当地时间15日18时30分，此次地震造成至少50人受伤，救援与灾情评估工作仍在持续进行。
8月15日，在印度尼西亚弗洛勒斯岛，居民走出住所避险。新华社发（阿里芬摄）
8月15日，在印度尼西亚弗洛勒斯岛，一名男子查看在地震中被损毁的房屋。新华社发（阿里芬摄）
来 源：新华网
原标题： 印尼强震死亡人数升至47人
记者 张怡晟 李斯博
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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