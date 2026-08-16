中国队在第38届国际信息学奥赛斩获3金1银
新华网 2026-08-16 11:33:11
第38届国际信息学奥林匹克竞赛（IOI 2026）15日在乌兹别克斯坦首都塔什干落下帷幕。中国代表队斩获3金1银，并取得团体第一名的优异成绩。
本届竞赛于8月9日至15日举行，共有来自全球90多个国家和地区的近400名选手参赛。比赛分为两个正式比赛日，选手需在规定时间内解答涵盖算法设计、数据结构与程序设计实现等领域的信息学难题。中国代表队选手许淇文以498.27分排名全球第一，成为本届赛事最高分选手；赵晟昊位列第三。
国际信息学奥林匹克竞赛由联合国教科文组织发起主办，是五大国际科学奥林匹克竞赛之一，1989年首次在保加利亚举行，此后每年举办一届。据赛事组委会介绍，下一届竞赛将在德国举办。
来 源：新华网
原标题： 中国队在第38届国际信息学奥赛斩获3金1银
记者 包诺敏
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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