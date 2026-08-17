温州日报 2026-08-17 08:05:27

昨天，第十五届海峡两岸青少年（数学）文化交流活动全国总决赛颁奖典礼在温州高新文化产业园大剧院举行。

温州网讯 昨天，第十五届海峡两岸青少年（数学）文化交流活动全国总决赛颁奖典礼在温州高新文化产业园大剧院举行。这是该活动首次线下走进温州，累计吸引2000余名两岸青少年同场竞技、实地研学，共叙同胞情谊。

颁奖现场展播“温州——数学家之乡”视频与历届活动视频，向优秀指导教师和团体代表颁奖，分批次为获得优秀奖、铜奖、银奖、金奖的两岸学生颁奖。获奖教师、代表和学生们手捧证书与奖杯登台，在聚光灯下合影留念。此前，两岸青少年还走进温州市规划展示中心、五马街历史文化街区、南塘数学名人馆、江心屿等地，实地感受有着“数学家之乡”美誉的温州的深厚底蕴。

与往届相比，本次活动规模进一步扩大。其中，温州本地参赛人数众多，台湾地区也有100余名学生参加、为历届最多。活动设置初赛、复赛、决赛等环节，最终1200多名学生获金银铜奖。

本次活动以“促两岸青少年文化交流，结两岸家庭友谊，构和谐中华民族大家庭”为宗旨，面向小学二至六年级和初中一至三年级学生发出邀请。“我们希望为来自各地的小朋友搭建一个青少年交流平台。很多台湾的孩子是第一次来温州，对这座城市好感满满，和这边的同龄人也相处得不错。”海峡两岸青少年（数学）文化交流活动大陆地区发起人王翔飞介绍。

如今，海峡两岸青少年（数学）文化交流活动已从单一的数学竞赛逐步拓展为“竞赛+研学+文化参访”的综合交流模式，还借助线上交流、线下竞答、网络媒体直播等方式，十五年来累计吸引五万余名台湾青少年参与，成为两岸民间教育交流中持续时间较长、参与面较广的重要品牌项目之一。

来 源：温州日报

原标题： 海峡两岸青少年数学文化交流活动在温闭幕

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com