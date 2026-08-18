温州教育发布 2026-08-18 08:22:00

8月14日，央视《新闻联播》聚焦浙江扎实推进共同富裕示范区建设，关注我市托育教育一体化改革。

8月14日，央视《新闻联播》聚焦浙江扎实推进共同富裕示范区建设，关注我市托育教育一体化改革。一起来看——

新闻原文：

在温州市瓯海区第三幼儿园桂华园区，今年新推出的暑期托育服务，解决了不少家长的后顾之忧。

家长 缪倩敏：离家只有大概2到3分钟的车程就到了，费用比较低，师资有保障，把孩子交到这里非常放心。

托育教育一体化改革是浙江省公共服务一体化的重要举措。解决3岁以下孩子“入托难、入托贵”问题，浙江打破部门分割，将原本分属教育、卫健等部门的管理职能深度整合，推动幼儿园开展托育服务，逐步构建起2—6岁连贯教育体系。

浙江省托育教育一体化改革研究指导中心执行主任 严从根：托班不是简单的小小班，必须遵循婴幼儿成长特点和规律。通过托育教育一体化改革，将学前教育资源布局与教师队伍的优势，与卫健的医养特长拧成一股绳，提供全托、半托、临时托等多种托育服务，健全幼儿园与家庭、社区的协同育人机制。

目前，浙江已有近5000所幼儿园针对3岁以下幼儿开设托班，在托幼儿10.3万名。

推进托育教育一体化改革，温州这样做

温州市聚焦3岁以下婴幼儿照护服务短板，以托幼一体化改革为主抓手，从机制、空间、服务三方面系统发力，构建覆盖2-6岁全周期普惠学前教育服务链条。

一、构建“协同联动”托幼一体化机制保障体系

建立跨部门常态化联席工作机制，联合六部门印发了《关于推进温州市幼儿园“托幼一体化”工作的实施意见》；建立标准化托幼照护机制，率全省之先发布《温州市2-3岁托班幼儿照护系列指导手册》，推行“回应式照护”融入生活场景，形成以“一刻精准观察—一日规范流程—一季发展导航”的“套娃式”照护体系。

二、构建“扩优提质”托幼一体化空间供给体系

科学规划15分钟托育生活圈，构建“市级枢纽、镇街骨干、村社嵌入、园所落地、家庭指导”五级城乡托幼一体化托育服务网络，将托幼一体化改革纳入第四轮教育设施布局专项规划和“十五五”教育规划。升级打造温馨童趣萌宝空间，率先出台《温州市幼儿园托幼一体化“萌宝空间”改造的指导意见》，立足2-3岁婴幼儿身心发展规律，打造“序、暖、宜”的如家照护环境。

三、构建“专业暖心”托幼一体化托幼服务体系

推行全日托、半日托等分层分类弹性托育满足不同群体的入托需求，创新渐进式入托服务缓解幼儿分离焦虑。建立“医育联盟”，构建“1+5+N”医育融合服务网络，即1个市级托育综合服务中心、5个区域托班牵头联盟园、N个基层托幼一体化幼儿园联动协同，聘任“健康副园长”入园常态化开展评估筛查与早期干预。依托学前“三朵云”搭建托幼一体化管理模块，上线“浙里办”集成“入托一件事”。

来 源：温州教育发布

原标题： 央视《新闻联播》关注温州托育教育一体化改革

本文转自：温州新闻网 66wz.com