温州日报 2026-08-19 08:06:00

8月18日下午，2026温州市全民运动大会暨全民健身活动周在温州园博园中国馆启幕。本次活动以“体育燃温州·乐享健生活”为主题，旨在通过为期一周的普惠性体育服务与多元赛事体验，让运动融入市民日常生活，让健康惠及千家万户。

温州网讯 8月18日下午，2026温州市全民运动大会暨全民健身活动周在温州园博园中国馆启幕。本次活动以“体育燃温州·乐享健生活”为主题，旨在通过为期一周的普惠性体育服务与多元赛事体验，让运动融入市民日常生活，让健康惠及千家万户。

启动仪式现场气氛热烈，“浙BA”篮球宝贝活力串烧精彩登场，点燃全场氛围。暖场短片细数温州遍布街巷的“金角银边”健身空间，展现城市群众体育发展硕果。武术、游泳、足球等项目的优秀运动员代表共同宣读全民健身倡议书，以榜样力量传递科学健身理念。

仪式上，“浙样运动”授旗仪式赋能基层社会体育指导队伍，让太极拳和八段锦科学健身指导走进千家万户。以温州市体育运动医院为首的14支科学健身志愿服务队伍集中授旗，涵盖球类、水上运动、形体健身、社会体育指导等多元领域。全新全民健身公共服务流动驿站完成钥匙交接，将常态化走进乡镇、社区开展国民体质检测、公益健身教学等便民服务。伴随着嘉宾共同按下启动柱，城市全域运动地图在大屏点亮，活动周正式开启。

同时，场馆内外各类运动体验、特色市集同步开放。体彩主题市集人气旺盛，十大趣味闯关项目有序开放，不少家长带着孩子沉浸式体验投篮、飞盘、沙包突围等游戏。运动好物循环站以“闲置快跑，好物共享”为理念，市民可置换或捐赠运动装备，剩余物资将送往山区校园。中国馆大榕树区域，太极、八段锦社会体育指导员带来舒缓流畅的展演，吸引中老年爱好者驻足；园区湖面动力桨板专业展演轻盈灵动，不少市民拿出手机记录精彩瞬间。

接下来的一周时间，温州园博园将每日推出差异化体育活动，覆盖全年龄段群体：19日温州跳绳王挑战赛，20日体育舞蹈等级展演，21日传统空竹展演，22日家庭定向越野与中华韵集体表演，23日环湖晨跑与桨板马拉松同步上线。活动同步衔接2026瓯海区全民健身运动月，8月至9月园博园还将推出公益跑、象棋挑战赛、垂钓拉力赛、健康跑、门球赛、大学生健美大赛等分层赛事，兼顾竞速、智力、康养、户外多元类型。

来 源：温州日报

原标题： 2026温州市全民健身活动周启幕

记者 李京霖 温州市体育局供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com