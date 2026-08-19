温州日报 2026-08-19 08:29:55

今年1至6月，平阳县规上工业企业研发经费累计申报11.45亿元，同比增长13.6%，增速位列全市第一，且自2月起，该增速连续5个月保持全市前三。

温州网讯 今年1至6月，平阳县规上工业企业研发经费累计申报11.45亿元，同比增长13.6%，增速位列全市第一，且自2月起，该增速连续5个月保持全市前三。这是记者昨日从该县科技局获悉的。

亮眼数字代表着越来越多的当地企业，敢于把真金白银投向实验室、把创新链嵌入生产线，带动技术突破与智造升级转化为市场红利。比如，浙江三星机电股份有限公司持续强化研发投入，研发经费逐年递增。这让该企业在今年上半年获得多项与洗衣机减速离合器相关的发明专利授权，涵盖关键技术方向。这些专利聚焦大容量洗衣机、多桶分区洗衣机对紧凑和轻量化的需求，通过结构创新有效减小减速离合器的轴向尺寸，为下游整机厂商的产品升级释放出宝贵空间，也让三星机电洗衣机减速离合器，占据国内超三分之一的市场份额。1至6月，该公司销售洗衣机离合器电机等系列产品台套数、实现销售收入，分别同比增长35.63%、33.45%。

同样走上依靠研发投入领跑、推动企业发展提质增效之路的，还有浙江大凯特钢科技有限公司。该公司瞄准工艺优化、装备升级、绿色发展三大方向推进研发项目，上半年完成研发费用2093.1万元，同比增长268.7%。在强化研发投入加持下，该公司实现发明专利“一种无缝钢管内冷顶头”获得授权，利用多项实用新型专利形成覆盖全链条的技术护城河，使自身产品的使用寿命、性能一致性、耐高温耐腐蚀能力均得到显著提升，加工时间和能耗双双实现大幅下降。推动产品打入核电、海洋工程、高端石化等领域，相继中标中海油、巨化集团、中核五公司等企业的重点项目，带动大凯特钢上半年实现销售额4.65亿元，同比增长177.52%。

一家家向产业链高端攀登的制造企业背后，是平阳持续出台举措，引导企业加码研发投入、强化科技创新。该县推动科技保险保贷联动赋能成果转化机制试点，获批市“揭榜挂帅”试点，通过“保险+信贷”双向赋能，持续降低科创企业融资成本，有效分散成果转化试错风险。该县推动鳌江实验室深入企业，精准收集技术需求、提供解决方案，签订一批技术研发与产品设计服务项目，助力制造企业加快实现从拼价格到拼技术、从跟跑到领跑的转型。

来 源：温州日报

原标题： 平阳上半年规上工业研发投入领跑全市

引领企业把创新链嵌入生产线

作者 万鑫 张睿

本文转自：温州新闻网 66wz.com