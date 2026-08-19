“我是医生”！写在第九个“中国医师节”之际

温州日报 2026-08-19 08:29:00

8月19日，第九个“中国医师节”。对于广大医务工作者来说，这一天是特殊的“工作日”——手术室依然亮着灯，急诊大厅里医生仍然行色匆匆，基层医生依旧奔波在路上……“战场”每天都有，他们的奋斗始终如一。他们说：“因为，我是医生。”

温州网讯 一千三百多年前，孙思邈在《大医精诚》中写下对医者的要求：“见彼苦恼，若己有之。”千年已过。如今，听诊器旁多了三维模型，手术室中有了机器人，电脑中加了AI智能系统。科技虽不断刷新医生的能力上限，却从未改写医生的责任底线。

8月19日，第九个“中国医师节”。对于广大医务工作者来说，这一天是特殊的“工作日”——手术室依然亮着灯，急诊大厅里医生仍然行色匆匆，基层医生依旧奔波在路上……“战场”每天都有，他们的奋斗始终如一。他们说：“因为，我是医生。”

我是医生 攀高峰是我的执着

以凡人之躯，承生命之托。医生，把生命的重量，化作“攀峰”的动力。

上半年，温州国家临床重点专科从12个增至14个，在健康温州建设中，一支支医学强队正“登峰造极”。

近日，温医大附属眼视光医院诊室来了一位新“医生”——团队自主研发的全球首个眼科大模型EyeGPT在中国眼谷投用。依托800多万例临床数据和700多亿参数算力，它分诊问诊、筛查疾病样样在行，准确率突破90%。“AI医生”背后，是一群真正的攀登者，他们白天看诊，夜晚打磨算法、标注影像，用经年累月的临床经验筑起这座“大模型”。

关于“登峰”，温医大附一院联合眼视光医院等研发的AI大模型Oncoformer，从就诊记录中“读”出癌症风险轨迹，提前一年预警，为患者早早拉起“警戒线”，研究结果登上国际顶级期刊。

小到头疼脑热，大到生命之重，医学有边界，但医者从未停止对边界的探索与突破。

在温州市中心医院，“脑机接口”正帮助中风、脑外伤患者重新“指挥”身体。他们正携手复旦大学附属华山医院启动脑机接口应用中心，让前沿技术落进浙南病房。

攀峰，正从“单点突破”串联成新发展格局。今年5月，温州发布多项数字医疗成果：市级医院云HIS上线，全市诊疗数据实现互联互通；基层医疗一体化平台把家庭医生签约、慢病管理送进乡镇卫生院；167个专病数据集启动建设……人工智能正全面赋能卫生健康事业发展。

攀医学高峰，不是为了山顶的风景，而是为了在每一道生命的裂缝里，多拼出一线生机。这座城市的攀登者们，正将高度转化为“一圈一极一中心”格局中的健康厚度，为温州注入持久而深沉的动力。

我是医生 冲一线是我的本能

然而，医学的突破从不只在实验室里；更惊心动魄的战场，在一线。

当生死瞬间突然降临，出于本能，医生总在人群中第一个站出来。

今年2月的一个夜晚，温州市区一羽毛球馆内，一名年轻男子突然倒地。120急救团队5分钟内抵达，急救医生吴嫣然迅速判断其为心脏骤停，带领团队持续按压、辅助通气。面对室颤，她果断除颤。8分钟不间断抢救后，患者恢复窦性心律。这场“生死竞速”的背后，是“急救人”日复一日的专业积累。

他们的“一线”，从不在固定的地方——它在医院、在旅途，甚至在任何时间、任何地点。

一线，甚至在万米高空。8月初的一个深夜，从广州飞往温州的航班上，温医大附一院神经外科主任医师张宇闻声而起。面对面色苍白、肢体僵硬抖动的患者，他在手机微光下查瞳孔、触脉搏，迅速判断为“过度通气综合征”。他拦下了乘客递来的氧气面罩，取来清洁袋做成简易“二氧化碳回收罩”，俯身引导患者调整呼吸。十多分钟后，患者转危为安。“当时没想那么多，只是做了该做的事。”于他而言，日常亦是一线。

医院急诊室持续亮着“一线”的灯。5月初，一名患者因急性心梗被送至温州市中西医结合医院急诊科，刚进抢救室便突发心脏骤停。情况紧急！急诊团队、心血管内科周新浪团队在分析过后当机立断，启用ECMO稳住患者生命体征，并用IVUS精准指导，成功植入支架开通血管。术后，重症医学陈势团队提供全方位生命支持，严密监测神经系统，积极防控感染。最终患者顺利出院。出院前，家属将15面锦旗分别送到参与救治的各科室，说：“一个都不能少。”

医生不是“神”，脱下这身白袍，他们不过是芸芸众生中最普通的一个凡人。但是，他们深知，每一次闻声而起、每一秒不肯停手，都可能换来一个人的余生。这也是为什么，无论在多危急的情况下，人们都会选择相信医生。

我是医生 守日常是我的承诺

医学的战场，多数时候并没有聚光灯；更多时候，“战场”是日复一日的平凡。

“我是医生”——这句话，临床医生说、疾控人说、血站人也说。尽管岗位不同，但守护生命的底色一脉相承。

“疾控人”不穿白大褂，不拿手术刀，他们守的是一道隐形防线。8月9日，台风“白海豚”过境，全市143支灾后应急防疫队、612人次连夜奋战，坚持“水退一寸，消杀一分”，对受淹街巷逐一排查处置，用行动守住大灾之后无大疫的底线。“血站人”没有门诊，不上手术台，他们护着一腔生命“热血”。每一袋血，都可能在危急时刻成为别人的生路。

在日复一日的守护中，这座城市公共卫生安全屏障被牢牢筑起，他们干得越好，越显得一切如常。而“什么都没发生”，恰恰是他们的成绩。

还有一群百姓身边的“健康守门人”，推动健康服务更加均衡可及。群众把健康托付给医者，他们亦风雨无阻。

这份守护，还落在城市最远的角落。在山区文成，温医大附一院专家借“山海协作”下沉帮扶，让县城市民在家门口接受腹腔镜下直肠癌根治术；在五千公里外的新疆拜城，温州市中心医院援疆专家为急性脑梗患者实施当地首例颅内前循环动脉取栓术；在一万公里外的非洲马里，温医大附二院援非专家为重症骨折患者抢抓黄金诊疗期，通过及时规范的手术，最大程度保全其肩关节功能……

温州医者把技术从“输血”变成“造血”——用一批人才，带出一支队伍，让健康的种子在远方生根发芽。

什么是医生？

是攀登医学高峰时，那一个个不眠不休的科研之夜；是危机来临时，出于本能冲向生命“一线”的逆行背影；更是深耕医防融合，在百姓家门口筑起“第一道健康防线”的长久陪伴。因为有他们，健康温州“四梁八柱”越来越完善，群众健康满意度持续提升。

医师节，致敬所有坚守在瓯越大地上的医务工作者。他们铿锵有力地诠释了这份职业的荣光——“我是医生”。这声回答，是敬佑生命的誓言，更是写给这片土地最深情的告白。

来 源：温州日报

原标题： “我是医生”——写在第九个“中国医师节”之际

记者 张琳 通讯员 林碎玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com