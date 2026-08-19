一名港口国监督检查员的“热辣滚烫”

温州日报 2026-08-19 08:49:00

洞头区状元岙集装箱码头，上午10点的大太阳毫无遮挡地倾泻而下。一艘载重约25000吨的中国香港籍集装箱船“海丰嘉德”轮正泊靠在码头。滚烫的热浪从水泥地面翻涌上来，港口国监督检查员程棚萍立于港区，仿佛置身于一口烧热的平底煎锅。

高温下，温州海事局程棚萍对“海丰嘉德”集装箱船进行检查。蒋文广 摄

程棚萍在闷热的机舱里大汗淋漓。蒋文广 摄

人物名片

姓名：程棚萍

职业：港口国监督检查员

采访地点：洞头区状元岙集装箱码头“海丰嘉德”轮

工作环境温度：港区38℃，甲板45℃，机舱55℃

温州网讯 洞头区状元岙集装箱码头，上午10点的大太阳毫无遮挡地倾泻而下。

一艘载重约25000吨的中国香港籍集装箱船“海丰嘉德”轮正泊靠在码头。滚烫的热浪从水泥地面翻涌上来，港口国监督检查员程棚萍立于港区，仿佛置身于一口烧热的平底煎锅。

舷梯就在眼前，但“战斗”在登轮前就已打响。“接到任务后，我立马登上东京备忘录网站，把这艘船的历史检查记录、船舶及船员证书都捋了一遍。”登轮前，程棚萍绕船仔细勘察船体外观，再次确定检查重点。

一次完整的港口国监督检查，往往要持续五六个小时。

“停靠港口的船舶，我们要逐项排查待检船舶的航行、救生、消防、防污染设备、船舶应急演习能力、船员实际操作能力以及劳工保障。”说话间，程棚萍已攥紧舷梯的金属扶手，一步一步向上蹬踏。烈日将金属扶手“烤”得滚烫，隔着厚实的劳保手套，仍有灼人的温度直逼掌心。

站在夏日的集装箱船甲板上，头顶是无遮无拦的骄阳，脚下是被晒到四五十摄氏度的钢板，一股股热气隔着鞋底往上钻。程棚萍笑称，自己现在就是“铁板上的一块烤肉”。

但他顾不上喊热。船舶应急示位标、舵角指示器、驾驶台两翼应急操作台、航行灯、雷达天线……程棚萍不断俯身查验，目光像游标卡尺一样，扫过每一个部件。

“操舵磁罗经是船舶的指南针——当所有电子设备失灵，它仍能凭着地磁的指引，指明航向。”程棚萍蹲下身解开罩着磁罗经的帆布后，凑近细看罗盘内罗经液是否清澈透明、有无气泡和渗漏，“夏天日头毒，罗盘内容易蒸出气泡，影响航向读数。”

随后，他扶住罗盘水平架，缓缓转满一圈，确认360度转动顺畅，没有卡顿、阻滞这些“暗病”；贴近盘面，逐格查看刻度是否清晰，有无脱漆、变形；蹲下身，检查基座螺丝是否牢固、方位圈是否配齐。最后，他让船员切换主电源与应急电源，确认照明系统是否完好——黑夜是海上的盲区，罗经里的光就是船舶最后的“眼睛”。

下了甲板，程棚萍转身又“钻”入救生艇。

狭小密闭的空间好似一口闷罐，柴油味混着热浪几乎让人窒息。他猫着腰，局促地在舱内挪转身体——弯腰凑近灭火器，查看压力表上指针是否处在绿区；指尖蘸取少许冷却液，感受温度与质地，以此判别发动机实际工况；俯身拉开储物柜门，取出应急口粮，逐字核对包装上的生产日期与保质期。豆大的汗珠顺着下颌不断滚落，啪嗒啪嗒砸在口粮包装袋上，绽开一朵朵细小的水花。

“哐当——”机舱门被推开的瞬间，热浪裹着机器的轰鸣劈头砸来。辅机正铆足了劲嘶吼，震得人耳膜嗡嗡作响；灼热的气流一股股往外涌，整个舱室活像一口正在喷汽的高压蒸锅。

“机舱是船舶的动力心脏，各路管线就像血管一样交织，高温还会加速设备老化，管线存在跑、冒、滴、漏等隐患，极易诱发火灾。”程棚萍穿行在迷宫般的机舱之中，手电筒的光柱来回扫过纵横交错的每一处管路接口；他侧耳凝神，捕捉设备运转间是否传出异样的气流声响；目光逐一落向高压燃油套管保护装置、燃油泄漏报警装置，核验其是否处于有效状态。

全棉工作服裹在程棚萍身上，不断吸纳着汗水，洇开深蓝色的水痕。唯有感觉憋闷窒息的时候，他才会趁着检查间隙，挪到机械通风口旁，借着凉风喘上几口粗气。

然而，最煎熬的，不是直面酷热之时，而是冷热骤然交替的一瞬。

机舱内有一处集控室，空调维持在二十多摄氏度，与机舱温差超三十摄氏度。程棚萍刚推门进入集控室，冷气便扑上他湿透的工服，浑身毛孔骤然收缩，一根根汗毛被“炸”起来。“应激反应一上来，整个人像被电了一下。”

在集控室完成核验后，程棚萍又转身回到机舱裹挟的热浪中。几番高温鏖战，他身上的工作服湿了又干，干了又湿。“你看我衣服上析出的盐巴，带回家都够炒菜了！”程棚萍苦笑着调侃自己。

入行至今，程棚萍已经习惯了酷暑寒冬里在船舶上穿行检查。支撑他的不只是工作惯性，更是那份被反复验证的价值感。

他印象最深的一次，是检查一艘东南亚某国的船舶。当时，船员申请锅炉PLC面板备件，船公司拖了六个月不批，船员只能手动操作锅炉，安全隐患大。并且，公司还拖欠了一众船员三个月加班工资。

程棚萍依据公约对该船实施滞留，敦促整改。后来，船东送来了备件，并结清了工资。“我现在还记得，船员用质朴的东南亚口音对我说‘China PSCO good’。”

来 源：温州日报

原标题： 港区38℃、甲板45℃、机舱55℃

一名港口国监督检查员的“热辣滚烫”

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com