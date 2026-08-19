温州日报 2026-08-19 08:49:00

近日，龙湾区海城街道多名车主车辆遭不明物体损毁，车窗玻璃被击穿炸裂、车身漆面出现坑洼损伤，车主财产损失从数百元至上千元不等。龙湾警方于8月12日抓获嫌疑人方某某，现场查获作案使用的弹弓与钢珠。

温州网讯 近日，龙湾区海城街道多名车主车辆遭不明物体损毁，车窗玻璃被击穿炸裂、车身漆面出现坑洼损伤，车主财产损失从数百元至上千元不等，该系列案件引发群众不安情绪。

龙湾区公安分局海城派出所陆续接到多起同类警情，但在案件初期，现场可直接取证的线索较少，侦查工作遇到阻碍。龙湾警方对该系列案件开展并案侦查，全力开展线索摸排工作，于8月12日抓获嫌疑人方某某，现场查获作案使用的弹弓与钢珠。

经警方调查，方某某是一名弹弓爱好者。此前，他曾因停车问题与楼下商户发生争执，该纠纷当时已调解完毕，但方某某内心仍存有不满，便打算使用弹弓发泄情绪。在多次作案后，方某某沉迷于破坏带来的刺激感，作案动机由泄愤转变为寻求刺激，于是，他经常在夜间将停放在路边的私家车当作靶子，使用弹弓发射钢珠肆意击打车辆，漠视公共安全及法律规定。

目前，犯罪嫌疑人方某某因涉嫌寻衅滋事罪，已被依法刑事拘留，将依法承担相应刑事责任。

警方提示：弹弓并非普通玩具，配套使用的钢珠具有较强杀伤力。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》和《中华人民共和国刑法》相关条文，随意损毁公私财物，情节严重的，可构成寻衅滋事罪或故意毁坏财物罪，行为人将面临治安拘留乃至刑事处罚。警方提醒相关爱好者，应严守法律规定，爱好不能以侵害他人合法权益或危害公共安全为代价，切勿因贪玩或泄愤而触碰法律红线。

来 源：温州日报

原标题： 深夜用弹弓弹射路边私家车 龙湾男子涉嫌寻衅滋事被刑拘

记者 杜一川 通讯员 董芯汝

本文转自：温州新闻网 66wz.com