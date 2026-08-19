七旬老人到“俪宣口腔”看牙 11天内分两次被拔15颗牙

温州都市报 2026-08-19 09:02:25

“短短11天里，71岁老人被诊所医生分两次拔掉15颗牙齿，身心受到极大伤害。”日前，市民李女士向记者反映，她母亲在一家口腔门诊部推销员的诱导下，交了1.7万元看牙，结果遭遇过度治疗，下排牙齿被拔光了。

温州网讯 “短短11天里，71岁老人被诊所医生分两次拔掉15颗牙齿，身心受到极大伤害。”日前，市民李女士向记者反映，她母亲在一家口腔门诊部推销员的诱导下，交了1.7万元看牙，结果遭遇过度治疗，下排牙齿被拔光了。

8月17日，经鹿城警方调解，涉事的温州俪宣口腔门诊部向患者退还了诊疗费用，同时承诺完成后续治疗。鹿城区卫生监督所目前也已介入调查此事。

家属反映：

推销员在小区拉客 老人11天被拔15颗牙

据李女士介绍，她母亲仅有小学二年级文化。7月10日，老人在小区里遇到了温州俪宣口腔门诊部的推销人员。“我妈两颗牙齿有点松动不舒服，在推销员的劝说下，去了位于鹿城广化街道的俪宣口腔门诊部就诊。”李女士称，诊所方面未提前明确告知计划拔除多颗牙齿，仅引导老人签署了相关知情同意书等，当天一次性拔除了下排的5颗牙，缴费17000元。术后老人出现创口出血、面部肿胀、疼痛等反应。

7月20日，老人在同一推销员劝说下再次前往该门诊，继续拔除了下排剩余的10颗牙齿。“两次一共拔除15颗牙齿，下排牙齿全被拔光了。”李女士说，术后老人十分痛苦，不但进食困难，还出现了情绪低落等情况，“老人拔牙的时候没有告诉我们，我当时出差不在家，回来发现不对劲，怀疑她受骗了，马上报了警。”

“拔掉这么多牙齿，到底有没有必要？更何况我母亲近乎是文盲，医生在大批量拔牙之前是否充分告知过手术的风险，有没有给她提供其他保守的治疗方案作为参考？老人的签字是否代表了自己的真实意愿？”李女士称，老人存在糖尿病、骨质疏松等多种基础疾病，身体状况不宜一次性拔掉这么多牙齿。

事发后，李女士向卫健部门投诉此事，要求查清该诊所是否存在过度医疗、诱导消费等问题。

俪宣口腔门诊部：

患者家属存在误解 不存在过度治疗

昨日，记者就李女士反映的情况前往温州俪宣口腔门诊部实地走访核实。

“老人下排只剩3颗好的牙齿，其余牙齿都松动了，所以医生给她制定了下排半口牙齿全部拔掉，再进行种植的方案。”该门诊部法定代表人金衍东称，这是一种非常成熟的治疗方案，术前医生和患者进行了充分沟通，患者签署了知情同意书，“我们按照规范给老人做了术前八项等检查，确认了她的身体状况适合接受拔牙手术。”

金衍东否认存在过度治疗等问题，并认为是老人家属对该治疗方案存在误解，导致了投诉的发生。记者提出希望查看老人病历，确认其下排牙齿情况已经严重到需要全部拔除。金衍东表示，因卫健部门尚在调查中，病历均已封存，无法提供。

门诊部业务员刘女士是介绍老人前往诊所就诊的工作人员，她否认了患者家属所称的“诱导就诊”。“我和老人是邻居，以前就认识的，那天我去小区接其他老人去看牙恰好遇到她。她主动提起牙齿不舒服，想要治疗。”刘女士称，“在确认手术方案后，我还提醒老人要和家里人也说一下。没想到几天后，她女儿就跑到诊所来投诉，说我们骗了她妈妈。”

鹿城区卫生监督所：

已受理投诉 正调查诊所依法执业情况

8月17日，记者从李女士处获悉，经过鹿城区公安分局广化派出所调解，诊所方面同意退回1.7万元诊疗费用并继续完成老人的后续治疗。

“接受调解并不是因为我们存在过错，而是对方多次上门闹事，影响了我们正常的诊疗活动。”金衍东解释称。

记者从鹿城区卫生监督所了解到，他们已受理了李女士的投诉，目前正在对涉事医疗机构依法执业情况展开调查。

此前，李女士还曾向12345热线反映此事。鹿城区卫健局医政科答复称：该医疗纠纷可通过调解、第三方调解、医疗鉴定及司法诉讼途径开展处置。建议双方加强沟通，依法依规解决纠纷。

“类似民营口腔诊所医疗纠纷，我们已经多次遇到，但投诉的老人大多签字同意相关治疗方案，同时也没有证据证明老人丧失民事行为能力，这导致后续的维权非常困难。”鹿城区卫健局相关工作人员告诉记者，类似的纠纷常常只能通过调解解决。

卫健部门提醒:

术前做到充分告知和审慎决策 才能从源头减少纠纷发生

李女士称，在前往该门诊部协商过程中，她注意到候诊患者大多是老人，其中不少同样是由推销人员引导前来就诊。她希望通过母亲的经历提醒更多子女关注老人的健康问题，老人在面对大额诊疗决策时应更加慎重，及时与家人沟通，避免在信息不对等、缺乏家人陪伴的情况下仓促作出决定。

据公开报道，类似的“拔牙”纠纷在全国多地屡有发生，甚至还因过度治疗引发严重后果。2025年7月，哈尔滨一名77岁老人在口腔门诊拔除12颗牙齿后出现恶心、呕吐、吐血等症状，经抢救无效不幸离世；2025年10月，西安一名70岁老人在医托的诱导下就诊，拔牙并接受种植治疗后4天离世；陕西宝鸡一名63岁老人因单颗牙齿不适，最终被拔除12颗牙，当地卫健部门认定该案存在过度医疗。这些案例患者多为高龄老人，往往伴有基础疾病，经业务员推销、熟人介绍等渠道进入民营口腔机构，家属未全程参与，一次性或分批大量拔牙，事后维权困难。

卫健部门工作人员提醒，老年人在接受种植牙等治疗前，应主动了解常规治疗与即刻治疗的利弊，必要时选择公立医院多方咨询、对比方案；子女应主动关注老人的口腔健康需求，陪同就诊，帮助老人把关，大额支出务必与家人充分沟通。只有医患双方在术前尽到充分告知和审慎决策的义务，才能从源头减少此类纠纷的发生。

来 源：温州都市报

原标题： 七旬老人到“俪宣口腔”看牙 11天内分两次被拔15颗牙

家属质疑：被口腔门诊部推销员诱导，存在过度治疗 涉事机构：患者家属存在误解，已退1.7万元医疗费

记者 谢树华/文 邹敬攀/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com