温州都市报 2026-08-19 09:02:20

山路十八弯，海拔七百米，永嘉县岩坦镇金竹溪村，隐匿在清幽山野之中。这里地势高远、山水灵秀、民风淳朴，在这般清净悠然的“秘境”里，藏着怎样的长寿密码？答案就在103岁徐香凤奶奶身上。

温州网讯 山路十八弯，海拔七百米，永嘉县岩坦镇金竹溪村，隐匿在清幽山野之中。这里地势高远、山水灵秀、民风淳朴，在这般清净悠然的“秘境”里，藏着怎样的长寿密码？

答案就在103岁徐香凤奶奶身上。她80多年扎根山野的从容里，藏在她哼唱红歌的深情里，藏在她独居小屋却把日子过得清清爽爽的自律里，更藏在她一辈子宽厚待人、从不与人红脸的本分里。山高人长寿，说到底，是心宽人自安。

一杯糖霜茶，是好客之道

以茶待客是传统，金竹溪村还保留着冲泡糖霜茶的习俗，在热茶中舀入一勺白糖，也被唤作糖霜细茶。

记者到访当日，尚未跨进屋子，便见徐奶奶走到灶台边。她提起刚烧沸的茶壶，摆好茶碗，舀上一大勺白糖，紧接着便冲入滚烫的开水。一边递茶一边招呼：“快进来喝一碗，很好喝的，喝吧，快喝吧！”这份不加修饰的热忱与质朴，暖人心底。

走进徐奶奶的小屋，约20平方米，分成里间和外间。外间砌着灶台，一旁堆放着满满当当的柴火，另外还摆着一张餐桌；里间则是卧室，屋内陈设简单，却收拾得一尘不染。

金竹溪村党支部副书记张苍福介绍，徐奶奶原先居住的老房因拆迁，一家人搬迁至永嘉上塘生活。因家中田地仍在村内，老人又回到村里。这间屋子是老人过世的兄嫂留下的，她在此安住至今。

“我妈洗衣做饭、收拾屋子、烧水煮茶，样样都自己打理，从来不用我们操心。”二儿子王小法说，他家屋外有一大块菜地，早些年母亲身子硬朗，还会种些茄子、南瓜等蔬菜；如今母亲年纪大了，没法再下地劳作，他便每日将新鲜蔬果送到母亲住处。

徐奶奶虽满头白发，但打理得特别清爽。大儿子王根福说：“听说你们要来采访，我妈特地挑了身衣服。她一辈子都是这样，日子再苦再累，人要干净，屋子也要收拾得整齐。”

亲历过烽火，喜爱唱红歌

徐奶奶原籍台州黄岩，17岁嫁入永嘉。一山相隔，山水相连，自此她扎根这片乡土，一住便是80余年。

张苍福介绍，金竹溪村曾是革命根据地，徐奶奶年轻时经历了那段烽火连天的岁月，当年流传的红色歌谣，她张口便唱。“这些歌，她记得清清楚楚，亲身经历过，真切感动过，一辈子都忘不掉。”

谈及这段峥嵘过往，徐奶奶眼神清亮：“20来岁时，解放军教我们唱红歌，听着听着我就学会了。”

几年前，金溪竹村村委会给徐奶奶送了一台多媒体视频播放器，这成了她的宝贝。在家时，她经常打开播放器，或看戏听鼓词，或放红歌，有时还会即兴哼唱。闲暇之余，她还会到村老人活动中心唱上两句红歌。

宽厚善良，待人一腔热忱

徐奶奶一生养育三子二女，如今四世同堂，阖家和睦。

在王小法的记忆中，父亲平时都在农地里忙活，是母亲拉扯五个孩子长大，很少严厉说教，更多是言传身教，教会他们踏实勤恳过日子。“她算是放养式的养育，教我们要自己懂事，好好做人。”

如今徐奶奶身体还不错，就是眼睛曾做过两次白内障手术，但视力恢复得不错。

谈及老人的长寿秘诀，张苍福直言：“永嘉山水养人，金竹溪村海拔较高，群山环抱，山林间气候温润，空气特别好，本地蔬菜不打农药，吃得天然、活得清净。”

在家人眼中，徐奶奶的长寿，藏在一辈子的自律与知足里。王小法说，母亲一生保持着高度自律的生活节奏。“我妈从来不设闹钟的，她听力很好，每天都是伴着鸡叫声起床，刷牙洗漱。在饮食上，也极简清淡。早饭是一碗简单的白米粥或者面条；中午和晚上都是自己烧饭，配菜大多来自自家菜地的时令鲜蔬，从不挑食。”

王根福还总结了一点：性子好、想得开、子女孝顺。“我妈一辈子心宽，什么事都不往心里去，遇事淡然、待人宽厚。更难得的是家庭和睦。我们兄弟每天过来看看母亲，我的两个姐妹嫁到外地，虽然回来少，但时不时也会寄一些衣服和补品过来给母亲，子女孝顺是我妈长寿最温暖的底气。”

张苍福和王小法年纪相仿，年少时常常一同玩耍。他说，徐奶奶的善良是刻在骨子里的，不光对自家儿女悉心照料，对村里别家小孩也格外疼惜。“我们小时候总爱往她家跑，她会拿出零食分给我们吃；小孩子之间玩闹争吵，她从不护短，反而劝自家小孩多让着邻居孩子。”

“我妈吃亏不计较，遇事不争执，和邻里相处几十年，从来没有红过脸。”王小法补充说，母亲这份善良宽厚的品性，是留给子孙后代最珍贵的精神财富。

金竹溪村的山风依旧清凉，徐奶奶的日子依旧平淡而踏实。长寿的密码，或许就藏在这日复一日的寻常里：山水养人，更养心；心宽了，岁月也就慢了。

来 源：温州都市报

原标题： 103岁徐奶奶的“清善之养”

鸡鸣即起，白粥素菜养天年；热茶待客，红歌一曲忆烽烟 梳洗自持，布衣净室度流年；儿孙绕膝，宽厚待人福寿全

记者 林吉祥/文 邹敬攀/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com