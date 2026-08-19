温州晚报 2026-08-19 09:16:26

近日，苍南县马站镇传来喜讯：当地四季柚出口种植基地及配套包装厂双双通过温州海关现场考核审批，正式取得出口资质。这枚备受期待的“通行证”，让素有“中国四季柚之乡”美誉的苍南，在特色农产品出海征程中迈出了关键一步。

温州网讯 近日，苍南县马站镇传来喜讯：当地四季柚出口种植基地及配套包装厂双双通过温州海关现场考核审批，正式取得出口资质。这枚备受期待的“通行证”，让素有“中国四季柚之乡”美誉的苍南，在特色农产品出海征程中迈出了关键一步。

出口资质并非轻易可得。中魁村党总支书记林念江介绍，为抢占海外高端果品赛道，去年，县农业农村局便联合马站镇在中魁村划定了106.4092亩专属果园，严格按照国际标准打造出口种植基地。“中魁村的四季柚品质本身就比较好，拿过全国‘一村一品’和全国优质农产品等牌子，有先天优势。”林念江说。但即便如此，要达到出口标准，种植管理模式的调整依然不小。

最大的区别在于标准化。该出口种植基地由浙江省亚热带作物研究所专家郭秀珠、陈官菊驻点指导，从农资管控、质量检测到基础设施升级，逐项补齐短板。基地实行统一施肥用药、统一管理检测，全面推行标准化管护模式。“以前我们的四季柚基本不用套袋，现在不仅安装粘虫网进行专项蚊虫害管理，也要逐一套袋栽培，管护流程比传统种植更为复杂。”林念江说。

从农资管控、质量检测到基础设施升级，从田间种植到包装出厂，全链条品质防线逐步构建起来。“种植和包装两个环节都通过了海关认可，彻底打通了四季柚出海的关键堵点。”县农业农村局乡村产业发展与信息科副科长吴德强表示。

获得出口资质后，四季柚将驶向何方？答案是新西兰。吴德强透露，此前就有温州籍华侨希望将四季柚带往新西兰。“这次通过果园和包装厂的双认证，终于可以出去了。”

为何要划出这106亩地搞出口试点？吴德强说，近年来，部分农户粗放式种植，四季柚黄龙病等病害频发，农户种植积极性有所下降。在这样的危机感下，县农业农村局联合马站镇提前布局，在中魁村划定了这片专属果园，由多家合作社组成的联合社统一运营，实行统一种植、统一管理、统一包装。“出口品质要求高，正好借这个东风。”他算了一笔账：国内一斤四季柚卖六、七块钱，而出口价格则有望提升数倍。“品质提高了，价格也提高了，农户尝到甜头后，就会更有种植积极性，利于后续标准化种植大面积推广。”

某种意义上，这片果园更像一块“试验田”——先做示范，再将可行的模式慢慢推广到全县，带动整个苍南特色农业产业升级。

根据计划，今年立冬后四季柚成熟采摘期，第一批出口就将启动。不过，作为第一年试水，出口价格尚未敲定。“平时村里零售和批发价都是七块到八块一斤，今年出口的具体价格还没谈。”林念江说，“现在，我们只想着先把路走通。”

对于农户而言，出口带来的收益增长尚需时日兑现。但更大的想象空间在于：一旦出口通道稳定运行，价格优势显现，标准化管理模式便可逐步推广，带动全县四季柚产业品质整体跃升。下一步，苍南将依托专家团队持续推进果树套袋、品质优化、标准提升等精细化管理，以特色农业外向发展赋能乡村产业提质、农户增收，助力苍南农产品在国际舞台亮出“金名片”。

来 源：温州晚报

原标题： 苍南四季柚首获出口“通行证” 106亩基地探路海外市场

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com