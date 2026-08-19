潮新闻 2026-08-19 09:16:00

8月17日7时40分许，一辆车牌号为浙C32086D的111路纯电动公交车平稳驶入京屿线顺泰社区公交站，标志着瑞安111路公交优化调整线路正式通车。至此，马屿镇顺泰、梅屿两大革命老区结束了无直达瑞安市区公交的历史。

8月17日7时40分许，一辆车牌号为浙C32086D的111路纯电动公交车平稳驶入京屿线顺泰社区公交站，标志着瑞安111路公交优化调整线路正式通车。至此，马屿镇顺泰、梅屿两大革命老区结束了无直达瑞安市区公交的历史，近2万名沿线群众期盼多年的心愿圆满落地。

首班车座无虚席，不少村民专程前来体验。“以前孩子去市区上学，天不亮就要出门，先坐乡村客运再转公交。现在公交车直达村口，孩子自己就能往返。”顺泰社区村民林祥总难掩内心的高兴。在瑞安市区工作的杨飞銮女士也特意搭乘首班车回乡，“过去要先坐乡村客运到镇上再转公交车到瑞安，遇上班次不对，单程要一个半小时到两个小时，现在一小时左右就够，单程票价至少省了2元。”

据悉，京屿线串联起高楼、平阳坑与马屿片区，顺泰、梅屿是当地传统革命老区，沿线常住人口近2万人。随着城乡发展，当地学生进城就学、群众就医购物、农户外销农产品的出行需求持续增长。此前，该片区没有直达瑞安市区的公交线路，村民进城需要坐乡村客运或者自备车多次换乘，单程耗时接近两小时，出行难成为当地突出的民生痛点。

公交开通的背后，是多方协同攻坚的努力。此前顺泰至梅屿段道路基础设施薄弱，路面条件、弯道盲区、安全防护设施等达不到公交通行要求，线路落地一度受阻。马屿镇多方筹措资金，实施道路提质改造工程，拓宽路面、铺设柏油，增设护栏，消除视线盲区等安全隐患，全面改善道路通行条件，为公交开通打下硬件基础。

道路条件改善后，瑞安市人大代表林志寅提交《关于瑞安市区到高楼公交优化线路绕行顺泰、梅屿解决农民出行难的建议》。瑞安市交通局、市城乡公共交通有限公司迅速响应，组建工作小组对京屿线全线开展实地踏勘，科学规划公交站点、测算运力，对111路公交线路实施优化调整。调整后的111路从高楼始发站出发后，不再直达马屿主镇区，改从小净水自然村接入京屿线，途经平阳坑镇，绕行马屿镇顺泰、梅屿等地，最后到达瑞安市区城乡公交总站。

与此同时，相关部门统筹调配运力，新增2台8.5米级纯电动公交车，实行城乡公交总站与高楼站双向对发。本次优化共计新增28个公交站点，其中高楼片区1个、平阳坑片区9个、马屿片区18个，有效补齐偏远片区公交配套短板，更好满足沿线村民通勤、赶集、接送孩子等日常出行需求。“我们老年人还可以免票，111路通了之后，接送上幼儿园的曾孙女方便多了。”在公交站台候车的吴徐玉阿婆对此连连称赞。

马屿镇顺泰汤岙村党委书记杨钟珍说，111路公交的开通实实在在破解了“一老一少”出行难题，是直达群众心坎的民生工程。

据了解，111路公交每日双向开行6趟，上午、下午各3趟，票价2元至7元，70周岁以上老人可免费乘车。市民扫描公交站台二维码，即可实时查询车辆位置。“线路开通之后，老区农户的笋干、番薯枣等特色农产品进城销售更便捷了；市区游客也可下乡采摘采购，进一步激活乡村发展活力。”林志寅说。

来 源：潮新闻

原标题： 111路公交直通顺泰梅屿革命老区 近两万群众告别“进城转车难”

记者 陈峥 摄影 谢明汝

本文转自：温州新闻网 66wz.com