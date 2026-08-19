2小时助农直播带货3万元！温州这群“CEO”火了

温度新闻客户端 2026-08-19 09:22:00

近日，“浙江省千名农村集体经济经理人培养计划”泽雅镇小队开展助农直播实训。2小时，成交量冲破3万元大关，在18支驻村小队中强势登顶。

温州网讯 近日，“浙江省千名农村集体经济经理人培养计划”泽雅镇小队开展助农直播实训。2小时，成交量冲破3万元大关，在18支驻村小队中强势登顶。但比数字更有意思的，是直播间里发生的事：泽雅镇乡村CEO、温州市乡村运营协会会长王侠被学员们起哄着跳了舞，只为让直播间热度再往上蹿一蹿；有人用温州话吆喝介绍，亲切的乡音让弹幕刷得更欢了；几位00后学员一边紧盯后台数据、一边举牌示意，张弛之间，全是默契。

这场直播的参与者，来自一个不太好进的“班”——“浙江省千名农村集体经济经理人培养计划”，前身叫“乡村CEO培养计划”。这个由省农业农村厅主办的项目，为浙江乡村输送了一批批懂市场、会经营的“正规军”。

纸山深处，

乡村CEO们的实战考场

泽雅镇是瓯海区第一个“浙江省千名农村集体经济经理人培养计划”研修基地。想进这个“班”有多难？连续两年，报名人数超过5000人，录取名额只有300个，5%左右的录取率，有人戏称“比考211还难”。班里卧虎藏龙：有00后的村书记，20岁出头就挑起一村的发展担子；有深耕非遗的手艺人，把祖传技艺做成了体验经济；有手握成熟供应链、靠一台手机帮村里做“农产品出山”的电商专家。

此前，他们已在线上线下完成了理论培训。而驻村研修，是这些学员的第一次实战。

泽雅镇能被省农业农村厅选中，不全是运气。省厅在全省范围内筛选研修基地，条件苛刻。泽雅的底子够硬：纸山文化底蕴深厚，民宿咖啡已成规模，农产品有特色，直播基地运转成熟。但真正帮泽雅拿下这个基地的，还有王侠的一把“笨力气”。

作为泽雅镇乡村CEO，王侠反复打磨推介方案，把泽雅的家底和实训价值掰开揉碎，在省厅评审会上一轮轮论证。这股韧劲让泽雅被看见，也帮瓯海拿下了研修基地“零的突破”。

基地获批后，20个实训驻村名额一秒钟抢光，学员形容“像周杰伦演唱会抢票一样”。

泽雅基地的火爆，除了底蕴深厚的“纸山”招牌，更藏在王侠运营团队的“朋友圈”里。作为乡村生态的连接者，王侠以一种极其“入世”的姿态活跃在行业前线。他既是各大培训会的常客，遇到同行困惑，他总是不吝援手。正因如此，许多学员此行不仅是为了研修，更是为了“追随”这种成熟的运营方法论。

对于来自仙居的学员朱金洁来说，泽雅让她印象深刻的是青年业态：“我们观摩的村子满是年轻人开的店，咖啡店、民宿、文创空间，家家户户都在开门做生意。”她表示，虽然自己村里的业态尚处于起步阶段，但目睹了这种“青年入乡”的丰沛图景，便觉得有盼头。回去后，她准备先从网络宣传做起，把年轻人“吆喝”回来、吸引入村。

不只带货，

农村电商重塑城乡连接

如果说驻村研修是乡村CEO们的实战考场，那么助农直播间，就是他们向土地交出的第一份成绩单。2小时破3万元的成绩，让培训工作人员都有些意外。毕竟这个环节最初只是想让新农人们熟悉一下直播流程、话术，但却被泽雅镇小队做成了一场真刀真枪的带货。

选品阶段，王侠不仅上架自有品牌“纸山农物”的酱萝卜、熏鸡翅，也让不少学员把自己村里的农产品搬进了直播间。“酱萝卜、熏鸡翅，本就是泽雅‘家常’的代表，目前我们‘纸山农物’整合了10多款本土农特产品，年带动销售额突破200万元。”接下来，他要做的是标品化——统一标准、统一包装、统一溯源，让山货从“土特产”变成能稳定流通的商品。

对王侠而言，直播的意义远不止去库存。他想建立的是一种连接——让城市消费者买到的不仅是一份食物，还有一份关于泽雅生活方式的认知。

在正式担任泽雅乡村CEO之前，王侠已在杭州做了十多年乡村运营，带过直播团队。到泽雅后，他做的第一件事就是拉团队拍视频，把村里的风景和农产品推到网上。2023年，当地农户的高山菱角滞销，就是靠他牵线做短视频宣传和私域带货迅速卖空，当年就把种植面积翻了一倍。如今，王侠团队开始常态化直播，前段时间的民宿主题直播单场销售额便突破了32万元。

不止于泽雅，2026年温州市乡村运营协会成立，会长王侠非常擅长整合渠道：哪个村农产品滞销，协会帮忙对接；哪个会员懂电商，哪个渠道缺宣传，协会帮忙对接指导。

“抱团”很快派上了用场。前段时间，协会中泰顺乡村CEO的杨梅熟了，却卖不动。为了帮远在山区的伙伴卖货，协会会员们成了最拼的“推销员”：电商专家推掉了原本的业务，驱车赶往一线现场直播；有的会员化身“搬运工”，将一筐筐沉甸甸的杨梅分发至城区团购点。他们还商量着创新了“共富大篷车”，将满载农产品的流动货车，停在了人流最密的小区门口、菜场边上，摆摊、吆喝、现称现卖。一群人搭把手，将原本可能烂在树上的数万斤杨梅，转化成了农户手中沉甸甸的收入。

事后，一位泰顺CEO在群里发了感谢信：“泰顺产业比较初级，抗风险能力较弱，泰顺本地又都是杨梅，所以想着往温州市区走一走。真心感谢协会对泰顺农业的支持，很温暖。”

不止乡愁，

看年轻人重新定义乡村

温州市乡村运营协会成立刚满一年，会员人数就突破了150人，涵盖村书记、农创客、乡村CEO、高校学者等。王侠说，协会光筹备就花了一年时间，把各条线的人才一点点聚拢起来。

毕竟是全国第一个地市级乡村运营协会，走没人走过的路，难免多一些摸索。但这一年，协会交出了一份不错的答卷：开展乡村运营专题培训1000人次，多次斩获省级奖项。口碑像滚雪球一样越滚越大，随之而来的，是协会的推荐意见在省厅的评审中越来越被看重。

今年，协会择优推荐14名骨干入选省级乡村振兴导师，也为多位会员提供了优先推荐。“浙江省千名农村集体经济经理人培养计划”开班，温州学员自发喊“温州人这边集合”，人数之多，王侠形容“非常雄伟”。

入乡青年的年轻化趋势也愈发明显。据悉，协会成员平均年龄在30岁左右，90后、00后是主力军。协会中有位05年的小姑娘郑如谦，刚毕业就投入了乡村振兴的队伍。从小在泽雅长大的她，小时候的印象里，泽雅“破破的、山山的”。但回来后她发现：“泽雅跟以前完全不一样了，几个片区各有特色。”

她坦言，最初回村是因为“卷不动了”，但回来才发现：“现在的乡村和我们以前看到的不太一样，它有青年的干劲、产业的实操，还有村民的向往。”她负责运营的农产品账号，半年卖了28万元。

王侠也在受访时表示：“乡村是需要大量的年轻人回来的，如果村里没有年轻人，就没有更多好的想法，没有一些好的业态诞生。只有年轻人集思广益，才会有更多好的业态诞生。”这也是为什么他的乡村运营团队叫“村里来了年轻人”。

当抱团共富成为一种集体自觉，越来越多的年轻人选择入乡。乡村不再是安放乡愁的故园，而是可以托付事业与未来的战场。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 2小时助农直播带货3万元！温州这群“CEO”火了

本文转自：温州新闻网 66wz.com