新华网 2026-08-19 10:05:41

8月18日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，商务部部长助理袁晓明、农业农村部市场与信息化司负责人宋丹阳、商务部流通发展司司长李佳路、文化和旅游部产业发展司负责人辜科伟、市场监管总局登记注册局负责人杜林亚介绍激发下沉市场活力活跃县域消费有关情况，并答记者问。新华社记者 陈益宸 摄

下沉市场承载着全国最广泛的消费群体，也蕴藏着最具潜力的消费需求，县域是其重要组成部分。如何进一步激发下沉市场活力，活跃县域消费？国新办18日举行新闻发布会，多部门有关负责人回应社会关切。

“我国县域地区约占全国九成国土面积、五成常住人口、四成的经济总量，县乡消费占社会消费品零售额的比重稳步提升，已成为扩消费最重要的潜力来源。”商务部部长助理袁晓明说。

数据显示，今年1至7月，乡村消费品零售额累计同比增长2.4%，高于城镇1.3个百分点，增速连续55个月高于城镇或基本持平，县乡消费品零售额占社零总额比重达到39.1%，较去年同期提高0.3个百分点。

如何进一步释放县域消费潜力？商务部、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部等9部门近日联合印发意见，提出18条具体举措，系统部署激发下沉市场活力重点工作，指导各地因地制宜活跃县域消费。

“坚持因地制宜、分类施策，推动促消费与惠民生紧密结合，强化新供给与新需求适配联动。”袁晓明说，意见从优化县域商业环境、丰富县域消费供给、增强消费保障能力、强化要素集成等方面发力，更好满足居民品质化、多样化消费需求，切实激发下沉市场消费活力。

消费环境和流通网络是县域消费的重要基础。袁晓明介绍，“十五五”时期，将统筹优化县域商业网络布局，进一步强化县城作为流通与消费枢纽的辐射带动作用，发挥中心乡镇作为区域节点的集聚服务功能，探索多元商品和服务进村入户的实现路径等。

当前，县域居民消费需求加速向品质化、多元化转型。商务部流通发展司司长李佳路说，将从销售和生产两端发力，会同相关部门大力推动新能源汽车、绿色智能产品等下乡，扩大农村充电设施覆盖范围，优化购买使用环境。鼓励企业开发符合县域消费特色的优质产品，支持商贸流通企业打造更多自有品牌，“以需定产”构建柔性供应链。

县域消费不仅要有商品，更要有特色场景。文化和旅游部产业发展司负责人辜科伟表示，将丰富民宿、农耕研学、自驾露营、民俗体验等“小而美”的乡村文旅业态，培育跟着演出、赛事、影视去旅行等品牌活动，推出文旅商体融合产品套餐等，通过县域旅游串联起农产品、乡土美食等消费链条。

农产品消费一头连着百姓餐桌，一头连着农业生产。农业农村部市场与信息化司负责人宋丹阳介绍，将深入实施农业品牌精品培育计划，打造一批影响力大、带动力强的区域公用品牌。打造丰收市集、非遗工坊等农产品消费新场景，引导城乡居民就近消费、融合消费，让县域消费不仅有“烟火气”，更有“新活力”。

县域消费活力释放离不开经营主体的成长。截至7月底，下沉市场在册个体工商户数量超过7800万，其中86%从事服务业相关行业。市场监管总局登记注册局负责人杜林亚表示，将通过开展初创帮扶、重点培育、能力提升、数字赋能、创新示范等专项行动，帮助个体工商户解决起步、渠道、合规等方面的困难和问题，成规模、有力度帮扶个体工商户发展。

“我国市辖区以外的县级行政区有1869个，情况是千差万别的。”李佳路说，政策落地将坚持因地制宜、分类施策。人口密集、经济实力强的县域，重点在“提质”和“引领”；人口和经济基础适中的县域，重点在“固本挖潜”和“特色赋能”；人口较少、经济体量相对较小的县域，重点在“兜底”和“保障”。

“下一步，商务部将会同相关部门，认真抓好意见的贯彻落实，持续完善‘十五五’时期政策体系，指导各地探索符合地方特点的县域消费发展模式，切实把下沉市场的强劲活力激发出来，把县域消费的巨大潜力释放出来。”袁晓明说。

来 源：新华网

原标题： 激发下沉市场活力 释放县域消费潜能——多部门详解活跃县域消费18条举措

记者：王聿昊、谢希瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com