暑期入境游火爆 “真实的中国”圈粉全球游客

新华网 2026-08-19 10:05:41

今年暑期，入境游市场持续火爆，越来越多外国游客沉浸式感受真实中国。在线旅游平台去哪儿数据显示，今年7月，入境游预订量同比增长超两成。

从“China Travel”（中国游）到“China Cool”（中国又酷又凉），再到“Chinamaxxing”（极致中国化），一场场跨越山海的奔赴，正从浅层“打卡”观光，转向沉浸式、多元化的深度文旅体验。

7月29日，在山东省滨州市博兴县麻大湖景区，外国游客乘船游览时自拍。新华社发（陈彬摄）

入境游“新玩法”

全球多地近期遭遇极端高温，欧洲多国气温攀升。大批海外游客索性打“飞的”直奔中国，亲身体验“全域空调自由”与山水间的天然清凉。

从云贵高原到东北林海，从海滨浴场到山间峡谷，我国层次丰富的避暑资源给了海外游客充足的“清凉选项”。

湖南张家界天门山，海拔1500多米的山间常年保持22℃至26℃，宛如天然空调房。暑期以来，景区日均接待外籍游客约2200人次，同比增长超五成。意大利游客马里诺因家乡连续高温，与朋友来华避暑，“在山水间吹着风，山上休息还能买到冰镇饮料，这种细节在欧洲很少见”。

近年来，入境游客逐渐告别“打卡赶路”的走马观花，转而拥抱“慢享体验”的松弛感。苏州和平国际旅行社负责人说，外国游客热衷规划“一程多站”行程，年轻散客比例上升、“小城游”“乡村游”增加、停留周期拉长成为显著特征。

荷兰游客诺阿近日踏上南京自由行旅程，和朋友专门到多家农贸市场、公园相亲角等地体验本地人生活。“这里的很多蔬菜在我的家乡看不到，非常有意思！”

在宁夏葡萄酒产区参观酒庄、去景德镇学习制作瓷器、在郑州“手搓”胡辣汤香皂等等，成为不少入境游客的“心头好”。

7月28日，以色列游客在云南省洱源县凤羽古镇体验拓印甲马。新华社发（罗新才摄）

“去中国顺便看病”也成了热门话题。海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区今年接待境外医疗游客大幅增长，客源覆盖近20个国家和地区。天津推出9条中医药入境游精品线路，形成“旅游观光+文化体验+中医康养+产品消费+研学学习”消费闭环。

科技游也持续火爆。江苏无锡拈花湾，上千架无人机腾空而起，光影、水雾、全息投影呈现出一场流动的视听盛宴，英国游客埃利斯驻足惊叹“这就像科幻电影”。

部分线上平台还面向海外游客推出科技研学游系列定制产品，增加人工智能（AI）、机器人、无人驾驶、脑机接口等国内“科技特产”的参访和互动内容。

何以持续“圈粉”

免签政策成为拉动入境游增长的一大因素。今年上半年，免签入境外国人1781.5万人次，同比上升30.6%。政策扩围带动外籍客源结构重塑，韩国、日本、马来西亚等传统主力客源市场长尾效应显著，中亚、中东、欧洲、拉美等地区游客到访热度持续走高。

今年5月，商务部等6部门印发关于加力优化离境退税措施扩大入境消费的通知。这一被称为“离境退税2.0版”的政策，整合退税商店扩容、退税无纸化办理、优化“即买即退”服务等多项创新举措，进一步激发外国游客“随手买”消费行为。

“真实的中国”口碑效应逐渐扩大。海外社交平台上，“China Travel”标签累计浏览量已突破280亿次，“Chinamaxxing”相关标签浏览量超40亿次。有素人博主拍中国夜市、晒物价，一条记录“9.4美元一天花销”的视频在海外意外收获百万播放量。

“如今许多外国游客深入城市街巷、乡村田野，体验真实中国生活。从城市夜经济到乡村振兴，一个立体、鲜活、充满烟火气的国家形象，正通过游客视角传递到世界各地。”无锡市旅游协会会长吴国平说。

外国游客在深圳人才公园体验美团无人机送外卖（8月3日摄）。新华社记者 梁旭 摄

国内经济社会快速发展正重塑旅游生态。中国国际旅行社总社有限公司入境部欧洲市场室总监周占峰说，不少外国游客提出参观电动汽车工厂、互联网科技公司等需求。“他们希望探访这些声名在外的科技企业，了解中国科技发展实力。走出国门的‘中国智造’，为入境游增加了新的吸引力。”

我国城镇空调普及率很高，从酒店到商场、从地铁到出租车，“哪里都有空调”。很多国人习以为常的日常，成为外国游客镜头里的“未来生活”。

此外，服务配套也在持续升级。面对客流攀升，不少景区上线AI文旅智能体，支持多语种实时交互。移动支付平台的“外卡内绑”和“外包内用”能力也在不断迭代。无锡部分景区还推出国际快递便利服务点，境外游客买完心仪商品可直接寄往全球。

催生更多“回头客”

入境游有助于向世界展现真实立体多元的中国，也是扩大内需的重要增量市场。《旅游强国建设“十五五”规划》提出，到2030年入境旅游人次达到1.9亿，总花费超过1500亿美元。

如何精准发力持续深挖入境游潜力？亚太旅游协会大中华区主任吕咏梅认为，国际游客更倾向于文化特性和生态特色显著的地区。可实施“大IP引领、小IP联动”策略，形成世界级旅游区域矩阵。同时，强化高铁“快进慢游”优势，设计更多跨城联程产品，延长游客停留时间、提升消费频次。

中国旅游集团入境游研究院院长赵红宇指出，入境游的核心竞争力在于“目的地特色+本土文化元素+沉浸式生活方式”。“一方面可积极拓展特色文旅业态，另一方面可构建区域入境游协同发展格局，比如长三角城市群及长江沿线重点旅游城市可深度联动。”

专家表示，当前入境游市场的客源结构日趋多元，游客需求不断分化，旅游目的地应形成精准匹配、分层运营的适配体系。从少数外国游客反馈来看，入境游中信息获取、支付结算、语言服务、网络通信等环节仍存在痛点，要重点提升旅游行业的“适外化”能力。

为此，吴国平建议，可进一步构建便利化配套服务体系，搭建支持精细化消费的多语种互联网平台，一键链接交通、住宿、餐饮、购物、景点等服务端口。此外，继续提升移动支付、数字导览、移动公厕等服务能力，打造安心消费环境，持续培育入境游良好口碑。

来 源：新华网

原标题： 暑期入境游火爆 “真实的中国”圈粉全球游客

记者：何磊静

本文转自：温州新闻网 66wz.com