致敬“白衣战士” 两部门发布“最美医生”先进事迹
新华网 2026-08-19 10:05:42
8月19日，第九个中国医师节。为在全社会营造尊医重卫的浓厚氛围，进一步凝聚建设健康中国的力量，中央宣传部、国家卫生健康委公开发布“最美医生”先进事迹。
王秋、冯珂、吕华坤、杜荣辉、陆金根、罗明琴、柏华丽、侯凡凡和顾翠英等9名同志光荣入选。
他们全面贯彻新时代卫生与健康工作方针，坚持人民至上、生命至上，怀救苦之心、做苍生大医，有的深耕医学基础研究和应用，努力攻克疑难病症；有的矢志中医药传承和创新发展，探索总结多种中西医结合外科特色诊疗方案；有的夙夜勤勉、不辞辛劳，始终奋战在急诊抢救一线；有的以寸心融暖意，细致入微照护重症失能老年患者；有的扎根深山、走村串寨，以初心与坚守护佑一方群众健康……他们用实际行动践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高职业精神，集中展现了新时代医务工作者的良好风貌。
来 源：新华网
原标题： 致敬“白衣战士” 两部门发布“最美医生”先进事迹
记者：李恒
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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