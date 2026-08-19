韩美联合军演将提前6天结束
新华网 2026-08-19 10:01:31
韩国联合参谋本部19日表示，原定于17日至27日举行的韩美“乙支自由之盾”联合军演将提前6天于21日结束，日程缩短过半。
韩国联合参谋本部19日在一份声明中说，根据美方提议，韩美双方决定对演习的时间和规模等部分内容进行调整。本次演习时间调整为8月17日至21日。此外，双方决定缩减部分联合野外机动训练，具体调整内容目前仍在协商。
另据韩联社18日报道，驻韩国美军司令泽维尔·布伦森当天与韩国国防部长官安圭伯举行会谈。韩媒称，外界认为，缩减演习的决定是在此次会谈中敲定的。
特朗普16日在社交媒体发文说，他已要求美国防部大幅缩减美韩联合军演规模。他称，这些军演“耗资巨大”，其中很大一部分由美国负担，同时对朝鲜释放出“完全不恰当和敌对的信号”。
来 源：新华网
原标题： 韩美联合军演将提前6天结束
记者：张粲 孙一然
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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