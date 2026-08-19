新华网 2026-08-19 10:03:31

国家气候中心最新预测，当前赤道中东太平洋海表温度持续升高，预计将于今年11月至12月前后达到峰值，形成一次超强厄尔尼诺事件，并成为有观测记录以来最强的一次。

为何此次厄尔尼诺事件可能成为史上最强？我国会受到哪些影响？国家气候中心专家18日进行了解答。

11月至12月前后达到本次厄尔尼诺事件峰值

“厄尔尼诺”是指赤道中东太平洋海域海水温度异常升高、影响大气环流的一种气候现象。根据国家相关判别标准，当赤道太平洋中东部海域的海温指数3个月滑动平均绝对值达到或超过0.5℃、持续至少5个月时，即可判定为一次厄尔尼诺事件。如果峰值强度达到或超过2.5℃，则判定为超强厄尔尼诺事件。

国家气候中心监测显示，2026年5月，赤道中东太平洋进入厄尔尼诺状态。随后，海温持续快速上升。7月监测区海温指数为2.09℃，比6月上升0.49℃。8月上半月，进一步攀升至2.64℃，增暖速度迅猛。

国家气候中心首席预报员顾薇表示，8月上半月的海温指数已突破2.5℃，但按照国家相关标准计算，目前的滑动平均值尚未达到超强事件的门槛，当下尚未正式形成超强厄尔尼诺事件。

国家气候中心预计，赤道中东太平洋海表温度将继续维持波动上升态势，今年11月至12月前后达到本次事件的峰值。当前增暖趋势明显，3个月滑动平均的峰值大概率将超过2.5℃这一关口，形成一次超强厄尔尼诺事件，并成为有观测记录以来最强的一次。

据了解，有记录以来超强厄尔尼诺事件发生在1982年到1983年、1997年到1998年和2015年到2016年，本次超强厄尔尼诺事件强度预计将成为历史之最。

受厄尔尼诺快速发展影响，今夏我国气候异常

厄尔尼诺事件往往导致全球平均气温升高，引起太平洋周边多个地区气候异常，其中一些地区暴雨频繁、出现洪涝灾害，另一些地区则高温少雨、严重干旱。

今年5月赤道中东太平洋进入厄尔尼诺状态以来，我国气候和天气有哪些变化？

国家气候中心监测显示，夏季以来，我国气候特征反映出厄尔尼诺发展阶段的典型影响：东部呈南北两条多雨带，暴雨过程面广点强、落区重叠且致灾复合；台风活跃、强度强，风雨影响久。

顾薇表示，今年夏季气候异常，很大程度上是受到了厄尔尼诺快速发展的影响。西太平洋副热带高压和季风槽更靠北、势力也更强，加上北方高空冷涡频频入侵，导致我国出现南北两条多雨中心。

同时，伴随着热带季风槽增强北移，西北太平洋和南海台风变多、强度更大，致使华南、长江下游雨水偏多；华北、东北多雨则源于两方面，一是偏北的副高和冷涡相遇，容易持续降雨，二是西太副高和台风通过远距离水汽输送，导致北方接连不断的大风和强降雨天气。

超强厄尔尼诺将对我国造成哪些影响

有观测记录以来的最强厄尔尼诺事件正在形成中，可能会显著改变全球多个地区的气温、降雨量和台风活动。专家提醒，本次厄尔尼诺事件发展速度快、强度强，将对全球气候、尤其是亚太地区气候产生显著影响，进而影响农业、能源、基础设施等。

正在形成的最强厄尔尼诺事件对我国影响如何？顾薇表示，通常在厄尔尼诺发展年的秋季，我国华东中南部、华中中南部、华南北部、西南地区东部等地降水偏多，华中北部、西北地区东部等地降水偏少；全国大部分地区气温偏高，其中华东大部、华中大部、西南地区东部、新疆等地明显偏高。

目前，厄尔尼诺正在快速发展中，且其影响具有滞后性。国家气候中心表示，将加强监测预测，密切关注厄尔尼诺未来发展演变和对我国气候带来的影响。

来 源：新华网

原标题： 史上最强厄尔尼诺正在形成中 我国将受到哪些影响

记者：刘诗平

本文转自：温州新闻网 66wz.com