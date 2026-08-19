市场监管部门加强商业秘密保护 助力产业创新发展
记者18日从国家市场监督管理总局了解到，近年来，市场监管部门加强商业秘密保护，助力产业创新发展。2024年至今，全国市场监管部门共查办侵犯商业秘密案件383件。
商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。加强商业秘密保护，是维护企业竞争力、激发企业创新活力的关键所在。据市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局局长姚雷介绍，近年来，市场监管总局在推进法制建设、强化监管执法等方面持续发力，推动形成规则完善、服务高效、协同有力的商业秘密保护新生态。
推进法制建设方面，今年2月，市场监管总局出台《商业秘密保护规定》，在部门规章层面进一步细化了商业秘密的权利基础，明确了侵权场景，强化了解决商业秘密“举证难、立案难、认定难”的行政手段，为市场监管部门执法办案、各类企业合规经营提供更加清晰、具体、可操作的行动指南。
强化监管执法方面，2024年至今，全国市场监管部门共查办侵犯商业秘密案件383件。其中，上海、江苏等地查处的侵犯外资企业商业秘密案件，有效维护了外资企业在华合法权益。同时，注重发挥典型案例的警示作用，达到“查处一案、警示一片、教育一方”的效果。
记者了解到，今年6月，市场监管总局组织开展第四届“企业商业秘密保护能力提升服务月”活动，对《商业秘密保护规定》开展精准宣贯，强化区域协同和涉外保护。活动期间，各地市场监管部门开展各类能力提升培训活动1514场次，参与企业约2.7万家；召开企业商业秘密保护座谈会、行政指导会2196场次，参与企业约1.6万家，协调解决企业商业秘密保护诉求和困难1319个。
来 源：新华网
记者：赵怡宁
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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