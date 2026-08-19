青海海西发生5.6级地震 暂无人员伤亡报告
新华网 2026-08-19 10:16:18
8月19日5时36分，青海省海西蒙古族藏族自治州直辖区（北纬37.81度，东经95.63度）发生5.6级地震，震源深度10千米，大柴旦地区震感强烈，德令哈、格尔木等地有震感。
地震发生后，青海省消防救援总队立即启动应急响应预案，共集结2支陆地搜救中型队，5支陆搜专业分队共计195名指战员、67辆消防车、6条搜救犬。大柴旦大队共派出前突小队1车5人前往震中排查，3车16人在周边地区进行排查。青海省地震局已安排两车8人开展应急处置工作。目前暂未接到人员伤亡报告。
来 源：新华网
原标题： 青海海西发生5.6级地震 暂无人员伤亡报告
记者 李宁、王浡
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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