新华网 2026-08-19 10:32:13

津巴布韦官员18日表示，该国北部卡里巴湖11日发生的船只倾覆事故死亡人数已升至93人。津巴布韦政府已启动对该事故的正式调查。

津巴布韦新闻、宣传和广播服务代理部长莫妮卡·穆茨万古瓦在首都哈拉雷召开的新闻发布会上表示，截至18日，已有77名乘客获救，打捞出93具遇难者遗体，另有7名经亲属确认登船的乘客仍然失踪。多部门联合搜救仍在进行。

目前，津政府已启动对该事故的正式调查，包括检查船体残骸以及调查营运和合规问题。初步调查显示，失事客船当时载有约180名乘客及货物，属于严重超载，客船在遭遇强风浪后倾覆。

津地方政府和公共工程部长丹尼尔·加鲁韦在发布会上表示，涉事船只持有相关部门颁发的适航证书，事故可能系船长人为疏忽所致。尽管气象部门此前已就强风浪发布禁航预警，但船长仍忽视警告强行载客出航。

津总统姆南加古瓦此前已宣布该事故为国家灾难，指示相关部门全力为受影响家庭提供医疗、心理和丧葬支持。津巴布韦警方表示，遇难者名单已陆续公布，并呼吁有失联亲友的民众与警方联系。

据津巴布韦《先驱报》报道，这一事故已成为该国历史上最严重的公共交通灾难，遇难人数超过了1991年造成89人死亡的尼扬加大巴坠崖事故。

来 源：新华网

原标题： 津巴布韦船只倾覆事故已致93人死亡 另有7人失踪

记者 许正 叶挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com