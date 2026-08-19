学习强国温州平台 2026-08-19 11:04:12

高速公路车流密、车速快，路面突发牲畜闯入，极易引发追尾、碰撞事故。近日，一头“迷途”的黄牛误闯浙江交通集团娄桥收费站，工作人员迅速处置并寻访失主，成功将黄牛安全送回农户手中。

高速公路车流密、车速快，路面突发牲畜闯入，极易引发追尾、碰撞事故。近日，一头“迷途”的黄牛误闯浙江交通集团娄桥收费站，工作人员迅速处置并寻访失主，成功将黄牛安全送回农户手中。

当晚9时许，当班收费班长在日常执勤巡查中，发现一头黄牛在广场区域随意游荡，过往车辆纷纷避让，存在极大交通安全隐患。收费班长当即将受惊的黄牛转移至安全隔离区域，并第一时间报警报备，同步调取站点监控录像溯源排查，摸清黄牛行进轨迹。经监控核查确认，该黄牛原本在瓯海区宁波路非高速区域活动，不慎误入高速匝道，随后沿道路路肩一路行走，最终闯入娄桥收费站外广场。工作人员与民警多方问询，始终未发现牛主人踪迹。

次日中午，户外气温持续攀升，黄牛已整整一日一夜没有进食饮水，状态愈发萎靡，而牛主人依旧杳无音讯。收费站工作人员顶着烈日酷暑，围绕收费站周边村落、田间地头逐片排查、仔细寻访，耐心询问周边农户。经过数小时的奔波搜寻，工作人员终于在站点周边田地区域发现了散落的黄牛群及正在寻牛的农户，确认其为走失黄牛的主人。随后，工作人员带其返回收费站，顺利将走失黄牛交还到主人手中，成功“牛”归原主。

失而复得的黄牛让农户悬着的心彻底放下，向工作人员再三致谢：“这头黄牛价值数万元，是家里重要的生产工具和经济来源，要是走丢了，真不知道该怎么办了，真的太感谢大家尽心帮忙了！”面对农户的诚挚谢意和赠送锦旗的暖心提议，工作人员婉言谢绝，并叮嘱农户返程注意安全，同时提醒其加强牲畜看管。

在此，浙江交通集团娄桥收费站提醒广大养殖户，务必看管好自家牲畜，严防家畜闯入道路、高速匝道，避免牲畜受惊乱窜引发安全事故。如遇牲畜走失，可及时向收费站、公安部门求助。

来 源：学习强国温州平台

原标题： “牛”归原主！黄牛误入瓯海收费站 收费员暖心寻访

作者：卢芊好 汪选豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com