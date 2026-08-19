最高可获3亿元补助！温州入选国家试点

浙江发布 2026-08-19 11:19:00

近期，国家有关部委正式批复2026年制造业新型技术改造城市试点实施方案，浙江省温州市、台州市成功入选，各获得首批补助资金1.5亿元，在试点期内每个城市最高可获得3亿元补助。

近期，国家有关部委正式批复2026年制造业新型技术改造城市试点实施方案，浙江省温州市、台州市成功入选，各获得首批补助资金1.5亿元，在试点期内每个城市最高可获得3亿元补助。

此前宁波市、嘉兴市、湖州市已入选前两批试点名单。

该政策的申报对象为各设区市，重点支持具有较好的工业经济发展基础、主导产业突出、工业投资和技改投资规模大、增长快，具备龙头企业引领、重大项目集聚、示范带动性强等特征的城市。

温州市

新型技改的核心突破在于“新”。温州的新型技改聚焦模式、路径、范式三大创新维度，其中路径创新采用“点线面”联动思路：点上打造数字化智能化示范标杆，破解民营企业转型升级难题；线上推动产业链数字化智能化贯通，打通上下游高效协同堵点；面上夯实产业集群与园区数字化根基，构建区域创新新生态，形成全方位、多层次的转型推进体系。

台州市

近年来，台州牢牢锚定制造业智能化、绿色化、融合化发展方向，认真落实国务院关于推动大规模设备更新的决策部署，深入实施“千企千项千亿”技改专项行动，扎实推进技改、数改、工改“三改联动”，建成了一批国家级智能工厂、绿色工厂，创成了全球核电行业首个“灯塔工厂”和全省唯一的国家级零碳园区，基本探索形成了以民营经济为主体的新型技术改造台州范式。

下一步，省财政厅将协同省经信厅积极指导温州、台州两市按照批复的实施方案开展工作，建立健全试点资金使用和项目管理办法，探索制造业新型技术改造的实施路径和典型模式，提高制造业智能化、绿色化、融合化发展水平。

来 源：浙江发布

原标题： 最高可获3亿元补助！浙江两地入选国家试点

本文转自：温州新闻网 66wz.com