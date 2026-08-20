洞头“做十六”让海岛根脉代代传
洞头举行七夕民俗风情系列活动。记者 蒋文广 摄
温州网讯 昨天傍晚，洞头东岙沙滩广场，数十名少年身着传统服饰，齐声宣誓，海风裹着少年庄重的声音飘向海湾，飘向他们无限可能的未来。
这是洞头延续三百余年的“做十六”成人礼。区别于别处的七夕情人节，洞头的七夕，是为少年而过。
舞台上，一位领读少年格外引人注目。他叫陈柏宇，出生在洞头，幼年便随家迁居杭州，昨天专程为这场成人礼归来。他说：“仪式之后，我希望可以不让妈妈操心，成为一个真正的成年人。”站在一旁的母亲叶娇说：“特地带孩子回洞头做成人礼，让七夕娘娘庇佑他成长开智。希望他健康快乐，长成一个有担当的人。”
目鱼饼、红圆巧人粿拼盘……成人礼后，渔家福宴准时开席。几十张桌子一字铺开，洞头传统美食次第上桌。湖南妹子高慧热情招呼朋友们，在洞头工作多年的她，早已成了海岛“代言人”：“没有谁会拒绝海鲜！洞头的大黄鱼是最好吃的！这次邀请大家来，就是要让更多人见识洞头七夕成人礼。”
福宴另一角，在英国读书的16岁少年陈昊泽举着杯子挨个敬长辈，他平时住在上海，这次被父亲专程带回洞头。“爸爸希望我记住，洞头是我的根。”陈昊泽说。
从渔村的一场传统民俗，到如今五个片区联动的文旅盛会，洞头用近二十年时间，把一项地方民俗打磨成文化名片，让延续三百年的成人礼活在沙滩上、古巷里，活在每一道注视孩子的目光里。
来 源：温州日报
记者 黄文盈 潘圆
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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