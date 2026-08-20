温州日报 2026-08-20 08:07:14

1995年出生的周泽，是马站、沿浦一带有名的荔枝苗批发商。这家果园的主人近日托他帮忙拓宽销路，总共两万斤荔枝，8月16日全部采完。

周泽和荔枝打交道的日常。截取自视频

温州网讯 8月中旬，马站荔枝进入采摘旺季。上海一家商超的采购员跟着周泽，走进苍南马站镇一处果园，看着工人们围坐一圈，给荔枝剪枝、分拣、装箱。采购员随手剥开一颗，尝了尝：“甜度够，装车吧。”

1995年出生的周泽，是马站、沿浦一带有名的荔枝苗批发商。这家果园的主人近日托他帮忙拓宽销路，总共两万斤荔枝，8月16日全部采完。“我在漳州收荔枝苗的时候，从当地果农那里了解到上海的荔枝销售渠道。刚好这边农户有货，我就在供需之间搭了一座桥。”

而六七年前，周泽还是一名在杭州开发廊的美发师，初中毕业从洗头做起，一干就是十多年。

2020年新冠疫情期间，周泽回到马站老家，帮朋友做了两年多盆景直播，空余时间便去田里帮父亲打下手。父亲轮作十几亩番茄和西瓜，但因季节性强，行情总是忽好忽落。“那时候才真正体会到父亲的辛苦。”周泽说。

但那会儿，他并不觉得自己会成为农人。

真正的转折出现在2024年“五一”假期。周泽去福建漳州旅游，偶遇苗圃商售卖荔枝树苗，只见树苗矮矮的、挂着果，煞是好看。他琢磨着：不如拉些回去当盆景，直播卖卖看。

五个月后，周泽直奔漳州，一口气拉回1000棵荔枝树苗。车子开进村，家人全愣了：“拉这么多树回来，谁要啊？”

他们并不知晓，这一车树苗恰好驶向一片“沃土”——马站有数十年的荔枝种植历史，产业基础已逾千亩。

朋友圈刚发出去，用不着直播带货，不到五天，树苗就被闻讯赶来的农户抢购一空。当地农户坦言，他们有的想新种，有的想补种，但自己去福建买苗，量少价高，运费划不来。周泽这才意识到，自己误打误撞踩中了一个乡村需求点——农户需要荔枝好苗。

第一车树苗，周泽赚了3000元。他心头一热：“这一行，可以干。”

之后便收不住。两年多时间，他往返七八十趟，从漳州、广州带回三四万棵荔枝苗。

马站是中国沿海纬度最北的荔枝产区之一。当地主栽无核荔枝、仙进奉等晚熟品种，每年7月下旬到8月上市，与两广产区错峰。上市后一斤能卖五六十元，品质好的可达上百元。原先这一带荔枝林有1000多亩，近两年扩张至超3000亩，其中约一半的新增苗木，经周泽之手卖出。

周泽的客户雷建鹤种了500棵荔枝。2023年冬天一场大雪，冻坏了不少树苗，他从周泽处陆续购苗补种，今年就开始挂果。“他供的果树头年就挂果，一棵树能结十多斤，个大、皮红、味甜，很好卖。明年产量估计能翻倍。”雷建鹤说。

但周泽不光卖苗。

起初他连品种都分不清。经人介绍认识省农科院亚热带作物研究所副研究员李发勇后，开始学习认苗、种植和养护。遇到问题，他便拍照发给李发勇——叶片焦黄、虫害滋生、花穗过密，一一请教。李发勇评价他：“脑子灵活，而且很勤快。”。

如今，周泽自己种了400多棵荔枝树，二十多个品种，有的已开始挂果。刚摘下的荔枝，果皮薄而红艳，轻轻一捏便裂开，露出晶莹如玉的果肉，入口清冽、甜中带香、唇齿回甘。“本地荔枝最大的优势就是新鲜。”他说，“外地运过来的，往往摘下已有两三天，味道都变了。”周泽的果园就在232省道边，最近适逢采摘季，每天人来人往——农户来看个头、品果子，亲眼瞧瞧他的苗到底好不好。

最近，周泽在马站镇兰山村包下十多亩山地，打算十月开始种植600多棵直径七八厘米的无核荔枝和仙进奉，这样来年就能挂果。“明年来我这里，保证让你吃到最好吃的鲜甜荔枝！”他说。

记者：苍南是浙江的“番茄王国”，马站又是主产区，你家里种了几十年番茄，为什么不子承父业，偏偏自己另起炉灶？

周泽：番茄好的时候还行，差的时候一年白干。我父亲种了这么多年，辛苦是真的，但口袋不一定鼓。再加上番茄种的人太多了，所以我就想找个不一样的东西试试。

记者：涉足“荔枝”行业后，从买苗、学技到种树，你觉得辛苦吗？

周泽：辛苦是真辛苦。但荔枝关键节点管好就行，平时不用天天泡在地里。用工成本不高，市场售价却挺高。我就是觉得这条路走得通，才一步步走到现在的。

记者：听说现在找你买苗的，不光马站本地的农户，还有杭州、台州、衢州的客户，你觉得荔枝能“一路北上”吗？

周泽：杭州客户种了两亩多，100多棵，长势不错，明年能挂果就扩种。这些客户有的是自己种着吃，有的是试水。以前谁能想到浙北还能种荔枝？现在大棚一搭，温度一保，也能试试。如果杭州也能种出来，那市场就大了去。

来 源：温州日报

原标题： 周泽：美发师跨界转型火“荔”全开

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com