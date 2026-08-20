央视直播！周日去苍南看这场篮球争霸赛
温州网讯 8月23日至8月30日，2026年CMG群众篮球争霸赛首站赛事将在苍南开打，为期8天的赛事日日有对决，苍南将由此迎来专属篮球赛事周。据悉，全部9场比赛将由央视全程现场直播，这也是苍南篮球赛事近期第三次亮相央视荧屏。
本次赛事由中央广播电视总台体育青少节目中心、总台浙江总站、苍南县人民政府联合主办，汇聚六支顶尖民间强队参赛，分别是东道主苍南队、本省杭州队、山东滨州队、广东东莞队、内蒙古呼和浩特队、江西南昌队。南北劲旅齐聚苍南，南方队伍灵动迅猛、技术细腻，北方队伍硬朗强悍、对抗十足，多元球风碰撞将带来高水平民间篮球对决。
作为本次赛事东道主，苍南队是温州本土篮球实力标杆。在刚刚落幕的2026浙BA温州市预选赛中，苍南队卫冕“温州王”称号，本赛季7场赛事场均净胜对手近30分。此次比赛是苍南队在浙BA城市争霸赛开打前的关键热身赛事，球队将以赛代练，打磨竞技状态、积累大赛经验，为后续省级赛事蓄力冲刺。
赛事期间，苍南同步开启CMG城市篮球嘉年华，配套篮球互动体验、特色市集、文艺展演等多元活动，打破赛场边界，以体育流量带动苍南文旅、商贸消费增长。
赛事全程通过CCTV5、CCTV5+、CCTV16及央视频、央视体育客户端等多平台转播，全方位展示苍南城市风貌与温州民间篮球风采。
来 源：温州都市报
记者 严嘉瑜
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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