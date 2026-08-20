温州晚报 2026-08-20 08:25:00

市区杨府山公园内曾垂荫半亩水岸、被市民亲切唤作“双榕戏水”的标志性大榕树在狂风骤雨中遭受重创，引得不少游客驻足惋惜。

温州网讯 “这棵大榕树还能救活不？”台风“白海豚”过境后，市区杨府山公园内曾垂荫半亩水岸、被市民亲切唤作“双榕戏水”的标志性大榕树在狂风骤雨中遭受重创，引得不少游客驻足惋惜。

“树干中部断裂，粗壮的主干被撕裂成两半。”鹿城区园林绿化管理中心滨江园林管理所所长谢坚介绍，这棵见证公园无数晨昏，约80年树龄，其抢救恢复牵动了众多市民的心。“最近有不少游客来看这棵树。”

风雨过后的第一时间，滨江园林管理所便对其进行了初步“急救”，包括修剪断枝与现场勘查。然而，面对断裂面大、根系损伤严重的现状，常规的加固方案已无法适用。

“若是强行扶正，怕对榕树基部造成二次伤害。”谢坚介绍，在会同鹿城区园林绿化管理中心技术科、植保站等业务科室技术团队进行“专家会审”后，最终敲定了“重剪保命、清腐防病、长观待变”的救治方案——不急于扶正，先保存活根基。

8月14日，技术团队对这棵大榕树实施了关键救治：大幅修剪失衡的南北枝冠，以减轻树身承重负荷；对撕裂的树洞进行清腐，刮除坏死组织；交替喷洒杀菌剂与促愈液，并为修剪后的创口小心涂抹上愈合剂。下一步，园林部门还将扩大树围，帮助榕树长出须根。

谢坚表示，这棵榕树多头枝干中有3个在此次灾害中受损，目前均已用土覆盖裸露面，其中一个受伤严重的枝干已用布包扎好，情况仍不容乐观。如今，“双榕戏水”已进入长达数月的密切观察期。滨江园林管理所将联合技术科、植保站持续跟踪古树恢复动态，定期巡查芽点萌发与树体愈合情况，根据长势变化及时调整养护方案，做好排水、施肥、病虫害监测等精细化管理，不放过任何一个细微的变化。

风雨过后，人们期待这棵承载着无数市民记忆的老榕树能够挺过难关，早日重现“双榕戏水”的动人景观。

来 源：温州晚报

原标题： 网红榕树“双榕戏水”遭重创 还能恢复如初吗？

记者 陈怡 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com