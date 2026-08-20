温州日报 2026-08-20 08:35:24

第十九届中国·洞头七夕民俗风情系列活动举行，东岙村、七彩洞头村、海上阳台、韭菜岙沙滩、半屏岛油罐公园五大点位开启，让洞头七夕变得越来越丰富，也吸引越来越多市民游客参与其中。

温州网讯 渔家福宴摆上广场，鱼灯穿行彩色街巷，古风歌声伴着海浪，烟花在夜空绽放……昨日，第十九届中国·洞头七夕民俗风情系列活动举行，东岙村、七彩洞头村、海上阳台、韭菜岙沙滩、半屏岛油罐公园五大点位开启，让洞头七夕变得越来越丰富，也吸引越来越多市民游客参与其中。

对不少洞头人来说，七夕首先是孩子的节日，也是关于成长与传承的仪式。从杭州赶来的李先生专程带着10岁的女儿前来。“朋友说洞头七夕是给孩子过的，跟别的地方不一样，就想让她来感受一下，知道长大是一件很庄重的事。”他说。

洞头七夕“作十六”的传统，如今有了更多年轻化的表达。在东岙村，从沙滩广场到七夕古巷、陈府庙广场，成人主题礼门依次排开，击鼓启智、点砂明智、洗手净心、作揖知礼、许愿祈福……孩子们一路打卡，还能体验巧人儿粿制作、凤仙花美甲等民俗项目。傍晚，36桌渔家福宴在沙滩开席，国潮快闪同步上演。七仙女与国风NPC组成巡游队伍，沿途派发香囊、鲜花和红绳，传统礼俗由此变得可看、可玩、可参与。

传统之外，七夕也越来越“会玩”。七彩洞头村里，鱼灯巡游穿街而过，杨府庙古戏台唱起戏曲；海上阳台被布置成古风露营区，游客吹着海风听国风音乐；韭菜岙沙滩上，烟花在晚间绽放；半屏岛油罐公园里，退役油罐披上爱心与“七夕”主题光影，成为年轻情侣争相拍照的浪漫背景。

晚上8点半，对岸韭菜岙沙滩烟花升空。此时，现场歌手恰好唱起周杰伦的《珊瑚海》，唱到“面向海风，咸咸的爱”时，来自温州市区的王若翰穿着海岛标配花衬衫，也跟着轻声哼唱起来。这已经是王若翰一行9人来洞头的第二天。两天里，他们吃海鲜、逛码头、赶海，又一路打卡七彩洞头村、海上阳台、韭菜岙等七夕活动点位。“本来就是想带家人来海边玩，碰上七夕活动，感觉行程一下子丰富了很多。”王若翰说，“基本从早排到晚，体验很满。”

洞头的七夕民俗源于闽南“作十六”，于2009年列入浙江省非物质文化遗产名录。从渔村里的成人仪式，到如今五大片区联动的海岛文旅盛会，三百余年的老传统没有停留在记忆里，而是成为越来越多人奔赴海岛、感受浪漫夏夜的新理由。

来 源：温州日报

原标题： 五大点位联动 洞头七夕越夜越精彩

记者 潘圆 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com