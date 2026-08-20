温州培育省科技型企业超1.7万家

温州日报 2026-08-20 08:41:00

近日，记者从市科技局获悉，羲望（温州）科技有限公司等我市436家企业被认定为2026年第一批省级科技型中小企业。

温州网讯 全域厚植创新沃土，精准滴灌科技“新苗”拔节生长。近日，记者从市科技局获悉，羲望（温州）科技有限公司等我市436家企业被认定为2026年第一批省级科技型中小企业。据了解，目前全市累计培育省科技型中小企业超1.7万家，其中超半数来自各大孵化载体，为温州立足“万亿之城”提供有力支撑。

省级科技型中小企业是指拥有一定的科技人员，拥有自主知识产权、专有技术或先进知识，主要从事高新技术及其产品的研制、开发、生产、销售和服务的中小微型企业，是区域创新驱动发展的中坚主体力量。

中国（温州）智能谷着力打造全国领先的人工智能产业集聚区与创新策源地，此次共有8家孵化企业被认定为省级科技型中小企业，其中3家企业来自温州数字文化产业基地——吟州新场。该孵化基地负责人表示，通过创意孵化、技术赋能、资金支持等全链条举措，助力入孵项目团队竞逐“AI+文化”新赛道，吸引30多家数字科创类企业入驻。

在全域加快建设大孵化集群的大场景里，一批创新的“金种子”在各个孵化载体中茁壮成长。国科温州研究院孵化企业温州佰瓯集科技有限公司此次通过认定，其核心产品获批浙江Ⅱ类医疗器械注册证。“现已有7家企业被认定为省科技型中小企业，多家企业获超千万元融资。”国科温州研究院副院长叶方富表示，该院不断优化“概念验证—中试熟化—企业孵化—产业落地”全链条科技成果转化生态，全力助推企业加速成长，为温州培育生命健康产业服务。

近年来，我市始终把创新作为发展“华山一条路”，制定实施全国首部民营企业科技创新促进条例，高标准推进大孵化集群建设行动计划和高质量实施科技企业“双倍增”行动计划齐头并进，持续优化创新创业孵化生态，加快构建科技企业梯队成长体系，分类指导不同规模、不同发展阶段和层次的企业，实施企业研发机构培育“燎原计划”，建立陪伴企业成长全过程的精准服务模式。目前，我市孵化空间超1300万平方米，在孵企业超1.5万家，近四年全市年均新增高新技术企业650家、科技型中小企业2000家，培育星曜半导体、维眸生物、法拉第激光等一批“科技新小龙”潜质企业。

来 源：温州日报

原标题： 全域厚植创新沃土 孵化项目拔节生长 我市培育省科技型企业超1.7万家

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com