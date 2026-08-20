温州都市报 2026-08-20 08:46:35

危急时刻，民警化身“驯马达人”，上演了一场惊心动魄的“驯马记”，成功化解了一场可能引发重大交通事故的险情。

温州网讯 8月18日14时30分，温州瓯海大道东段高架上演惊险一幕：车流如织的城市高架上，一匹“脱缰野马”突然闯入，瞬间变成危及公共安全的“流动炸弹”！危急时刻，民警化身“驯马达人”，上演了一场惊心动魄的“驯马记”，成功化解了一场可能引发重大交通事故的险情。

事发时，一匹高约1.6米的枣红色骏马突然闯入车流飞驰的高架路面，在时速超80公里的车流中逆跑。这匹受惊的马匹如同游走于刀尖，一旦与车辆发生碰撞，后果不堪设想。

接警后，海滨派出所民警陈泽楷火速赶往现场，交警也同步赶赴现场协同处置。此时，高架桥上车流如织，马匹因受惊极度警觉，在快车道与应急车道间不停穿梭。若强行拦截，极易导致马匹受惊乱撞，引发连环追尾事故；若任其狂奔，随时可能冲撞护栏或卷入车底，对过往车辆和马匹自身都构成致命威胁。

危急关头，警方迅速启动“视侦+路面”合成作战机制，后方视侦人员紧盯数百个监控探头，充当“空中向导”，实时捕捉马匹动态。前方民警陈泽楷则根据回传坐标，展开一场惊心动魄的“伴行追踪”，警车并未贸然超车拦截，而是始终保持安全距离，和交警车辆相互配合，疏导后方车辆减速避让，牢牢稳住现场态势。

14时44分，经过14分钟的紧张追踪，马匹因体力下降自行跑下高架匝道，进入一处路边空地。陈泽楷没有贸然上前，而是放缓脚步，低声安抚，待马匹情绪稍稳，才在交警的协同配合下果断上前抓住缰绳成功将其控制。

经多方排查，民警联系上了正焦急寻马的主人，原来马匹因围栏松动挣脱出逃。民警在归还马匹时，严肃告诫主人务必加固圈舍，严防牲畜闯入城市道路引发事故。

从云端视频追踪到地面精准拦截，最终让“脱缰野马”走上归途。这场与时间的赛跑，考验着警方的应急智慧和守护公共安全的责任担当。

来 源：温州都市报

原标题： 城市高架路上，他们驯服了这匹“脱缰野马”

作者：黄益然

本文转自：温州新闻网 66wz.com