温州特殊食品产业加快聚链起势

温州日报 2026-08-20 08:48:45

竞逐生命健康产业细分赛道，当前我市加快聚合裂变创新要素资源，推动特殊食品产业布局加速成型，激发产业未来成色不断显现……

亿芃科技研发的特殊膳食产品。

中国基因药谷临近温医大及其附属第一医院，吸引特医食品企业入驻。郑鹏 摄

丰盛科技研发营养素等特殊膳食产品。

温州网讯 国内特医食品行业龙头企业——冬泽特医食品有限公司入驻中国基因药谷；我市丰盛营养科技有限公司携手特医食品产业领域的上市企业——辰欣药业，推动特医营养项目落地；温州市食品药品检验科学研究院获得国家特医食品注册检验实验室认证……

近日，记者从我市生命健康产业链办公室获悉，今年以来我市聚焦生命健康产业细分赛道，抢抓特殊食品产业发展战略机遇，加快汇聚产业链上下游资源，引育行业龙头企业，壮大科创平台矩阵，加速科研攻关步伐，激发创新成果不断涌现，形成聚链起势奔跑的新动能。

不断夯实产业基础

目前，我市特殊食品产业覆盖特医食品、功能性食品、保健食品、特殊膳食等多个领域，市场需求持续扩大，产业基础不断夯实。

在需求端，温州拥有户籍老年人口195.38万人。年住院患者约200万人次，为特殊食品提供了广阔的临床营养干预与康养消费市场。

在供给端，全市拥有规上医药制造业企业29家，食品加工规上制造业企业有120多家，去年累计产值超200亿元，已具备向特殊食品制造转型的生产能力与产业链延伸潜力。同时，温州药食同源资源禀赋优越，去年全市药食同源产业总产值突破150亿元，拥有铁皮石斛、温郁金、黄精、温栀子等特色“温六味”道地药材，是全省重要的药食同源产业集聚地。全市现有中草药种植面积13万亩，年产药材超4万吨，其中乐清铁皮石斛、瑞安温郁金全国市场占有率领先，传统道地药材向功能性食品、养生膳食、保健食品、药食茶饮等领域转型升级，已培育铁枫堂、长生老号等一批本土龙头企业。

在支撑端，温州拥有4家省级医院、11家三甲医院，辐射3000万人口的医疗服务资源，现有全省领先的临床营养资源，温医大附一院、附二院等6家医院设立“特殊食品临床应用示范基地”，为特医食品研发和推广提供丰富的应用场景。

科研攻关步伐加快

在瓯海区泰康之家瓯园，南昌大学药食同源技术成果交流对接会举行，推介特色食药物质萃取等最新技术成果；在洞头区霓屿食品产业园，海洋食品精深加工技术专场活动，精准对接“两菜一鱼”企业创新需求……连日来，一场场聚焦特殊食品产业领域科技成果转化“相亲会”接连登场，加快对接保健食品、特殊食品、精准营养制剂等科技成果转化。

市生命健康产业链办公室有关负责人介绍，为推动特殊食品产业高质量发展，我市在科研攻关、平台引育、产业集聚、政策保障等方面不断厚植产业发展沃土。近三年，全市支持特殊食品产业领域重大科技创新攻关项目20多项，聚焦铁皮石斛、温栀子、温郁金、金线莲、羊栖菜等本土特色方向，围绕肿瘤全营养制剂、低升糖功能性食品和重大疾病功能性食品开展关键技术攻关。

快鹿集团联合温医大附一院临床营养中心、市食药检院、京东健康等单位组建“温州市新质食品产业链创新联合体”，围绕“特定功能食品”“重大疾病功能食品”两大核心研发项目开展关键技术攻关。

科创平台作为连接科学研究与产业应用的桥梁，是推动产业创新发展的核心引擎。今年以来，我市特殊食品产业领域专业科创平台正加快崛起，温州市食品药品检验科学研究院通过国家特医食品注册检验实验室认证，可为本地企业提供“家门口”的注册检验服务。温医大附一院加快建设“国家卫生健康委临床营养与干预重点实验室”，发布“人工智能驱动的临床营养规范化全程管理解决方案”，实现营养诊疗过程的规范化与自动化。天津大学温州安全（应急）研究院生物多功能转化中心团队加快研发运动营养类特殊膳食，目前刺梨多维复合片等三款产品已上市销售。

创新成果落地开花

厚植产业生态沃土，一家家特殊食品企业加速破茧，创新成果落地开花。

浙江亿芃健康科技有限公司成立于2022年，致力于改善老年群体及有特殊饮食需求人群的生活品质，现已与国内多所顶级高校联合研发老年群体食品、功能型特殊膳食、慢病管理特殊膳食等健康领域产品。

“不断迭代优化产品，研发真正适合中国人的特殊膳食。”该公司创始人陈凤英介绍说，亿芃科技核心产品“温小软慕斯软餐系列、软厨长慕斯糊餐系列”符合国际吞咽IDDSI3/DDSI4级标准，适配吃饭容易呛咳、咀嚼困难、吞咽障碍或术后康复期胃肠虚弱等人群的营养补充，已进入温医大附一院、市中心医院等医疗机构，与国内多家养老护理院、康养中心达成合作并获一致好评。

浙江丰盛营养科技有限公司2020年在温州创立，与温州医科大学等共建“丰盛营养研究院”“国际低升糖指数研究中心”，携手中国食品发酵工业研究院等单位共建“人工智能营养健康联合研究院”，聚焦肌肉衰减、脑肠轴机制以及糖尿病等慢病特别研发了丰盛力营养素、均衡力益生菌、健安素脑营养固体饮料等特膳系列产品。

日前，该公司与国内特医食品产业领域的上市企业——辰欣药业正式达成战略合作，双方携手深耕临床科研与特医食品领域，推动优质特医项目落地温州。丰盛科技董事长陈建介绍说，落地高品质特医营养项目，把专业精准的特殊医学营养产品与服务融入临床诊疗全过程，为特殊病患群体提供科学、定制化的营养支持方案，填补区域高端特医服务缺口。

竞逐生命健康产业细分赛道，当前我市加快聚合裂变创新要素资源，推动特殊食品产业布局加速成型，激发产业未来成色不断显现……

来 源：温州日报

原标题： 聚力开展20多个重大科技项目攻关，一批新产品接连上市 温州特殊食品产业加快聚链起势

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com