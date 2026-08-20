温州都市报 2026-08-20 08:55:13

根据市证券期货业协会的统计数据测算，7月份温州投资者在A股市场浮亏413.67亿元，户均浮亏15205.8元。

温州网讯 8月19日，A股市场大跌，据悉由芯片、光通信等板块暴跌引发。也正是芯片、光通信等板块在7月的大幅调整，引发A股市场在7月份大幅下挫，导致多数投资者亏损不小。根据市证券期货业协会的统计数据测算，7月份温州投资者在A股市场浮亏413.67亿元，户均浮亏15205.8元。

“我持有两只半导体个股，在6月份还有30%左右的浮盈，7月份连续大跌，到7月底已浮亏超过30%，也导致账户整体浮亏幅度高于沪指跌幅。”投资A股市场多年的胡先生透露。不过，胡先生的持仓中红利股占比也不小，最终致使其账户7月份的浮亏幅度好于整体温州投资者的户均跌幅。

当然，在7月份A股市场下跌中，也有温州投资者“躲”过浮亏的，陈先生就是其中之一。陈先生透露，他持仓以红利股居多，因芯片、光通信等科技板块的虹吸效应，其持仓红利股在6月份出现了大幅浮亏，但是在7月份却迎来一波稳健的反弹，最终账户收获浮盈。

在7月份A股市场的大跌中，温州投资者的交易热情也没有6月份那样高了，当月的证券交易量环比下降744.8亿元，降幅为9.71%。据市证券期货业协会统计，7月末温州投资者A股账户结算余额下降了157.75亿元，融资融券余额（已实际使用的授信额度）也减少了27.39亿元。这两项数据也均表明温州投资者在7月份交易热情下降。

“当时，我没想到持仓的半导体个股会跌这么多，出现浮亏后，就没计划‘割肉’了。”胡先生说，市场跌多了，总会迎来反弹，要减仓也要等反弹后再做决定。

陈先生表示，7月份A股市场整体下跌，但他持仓的红利股在稳步上行，并未出现浮盈而减仓，而是继续持仓待涨。“红利板块的个股已调整很长一段时间，应该会迎来一波修复行情。”

温州投资者在7月份减少交易，也影响了温州各大券商营业部的利润。据市证券期货业协会统计，7月份温州各券商营业部利润总额为7385.54万元，环比减少5176.2万元。

来 源：温州都市报

原标题： 7月份温州投资者在A股市场户均浮亏逾1.5万元 各券商营业部利润总额环比减少5176.2万元

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com