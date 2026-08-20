全国网络辟谣 2026-08-20 08:55:20

辟谣:“台风吹落风力发电机的桨叶”不实

详情：近日，有网民发布视频称“台风把风力发电机的桨叶吹掉，正在施工维修”引发关注。经安徽省马鞍山市当涂县发改委核实，视频内容不属实。因工作需要，国华当涂围屏风电场自行拆除部分风机，未发生台风吹落风力发电机桨叶情形。（来源：“安徽网络举报”微信公众号、“当涂融媒”微信公众号）

辟谣:“新疆阿勒泰出现野生狼”不实

详情：近日，网传新疆阿勒泰出现野生狼，引发关注。经阿勒泰市林业和草原局核实：视频中黄褐色高大动物为狼狗，并非野生狼；辖区内未发生野生动物侵扰居民区情况，网传内容不实。（来源：“新疆网络辟谣”微信公众号）

科普:厄尔尼诺正在发展，或是史上最强！将带来哪些影响？

详情：国家气候中心8月18日介绍，赤道中东太平洋海水温度正节节攀升，预计将在11—12月达到峰值，极有可能发展成一次超强厄尔尼诺事件，有望冲击有观测记录以来的最强水平。

厄尔尼诺堪称极端天气“放大器”

中国气象局气象探测中心研究员曹云昌表示：厄尔尼诺就好比太平洋“发起高烧”，赤道中东太平洋海水异常发烫，像一只无形大手搅乱全球大气环流，堪称极端天气的“放大器”，高温、干旱、暴雨、台风都更容易轮番登场。不过海洋和大气的互动存在明显滞后效应。过往监测表明，强厄尔尼诺对全球气候的最强作用力，往往会在次年才彻底释放出来。

2027年防汛、高温压力陡增

在厄尔尼诺发生的当年，影响相对温和，常见暖冬、秋季台风活动异常，华南、江南更容易雨水偏多；真正的风险窗口期落在次年春夏，降水异常、洪涝隐患集中暴发，雨带范围进一步扩张，长江流域洪涝、大范围高温热浪的风险双双抬升。国家海洋环境预报中心已经发出预警：2027年夏季长江流域降水大概率异常偏多，极端洪涝风险走高，防汛形势十分严峻。

随着赤道太平洋海温不断冲高，暖冬近在眼前，而2027年很有可能成为有记录以来最热的一年。（来源：“科技日报”微信公众号、科普时报）

通报:陕西渭南通报3起网络谣言典型案例

详情：“净网2026”专项行动开展以来，陕西渭南公安坚持高标准、高站位，聚焦群众反映强烈的网络谣言、网络暴力等乱象，坚持以打开路，以打促治，依法重拳打击各类网络乱象，持续净化网络生态，切实维护网络空间清朗有序。现公布3起典型案例。

案例一

2026年5月，网民董某为博取流量、吸引关注，在短视频平台发布不实言论，捏造合阳县街道有不法分子疑似使用毒针的虚假信息，引发网民关注议论，扰乱网络空间秩序。

案例二

2026年6月，网民毕某为博取流量，在短视频平台发布不实言论，捏造蒲城县艾滋病猖狂的虚假信息，扰乱网络空间秩序。

案例三

2026年6月，网民刘某为博取流量、吸引关注，将外省一女子爬电杆轻生视频发生地嫁接到富平县，虚构女子酒后爬电杆轻生的本地警情并在短视频平台扩散，误导广大网民，扰乱网络空间秩序。

目前，属地公安机关已依法对上述人员进行行政处罚。（来源：“网信渭南”微信公众号、渭南公安）

通报:一男子嫁接往年旧视频编造成都雨情被行政处罚

详情：“成都进入看海模式。成都大暴雨，可以开船了。”“车船税用上了海，白海豚已到成都。”近日，一段配有上述文字的短视频在网上流传，引发关注。经成都警方调查，该视频与实际情况不符。视频散布者宋某某为博流量，嫁接往年的旧视频用于编造成都雨情，为制造噱头还强行关联台风。目前，警方已依法对其予以行政处罚。（来源：“成都网络辟谣”微信公众号、“成都发布”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

原标题： 超强厄尔尼诺将带来什么影响（2026·08·19）

本文转自：温州新闻网 66wz.com