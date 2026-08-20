温州都市报 2026-08-20 09:11:00

近几年，温州空港口岸进口冰鲜水产品及食用水生动物业务规模稳步攀升。今年以来，温州空港进口冰鲜水产品及食用水生动物更是新增了13个新品类，不仅包含带鱼、黄姑鱼等本地市民熟知的传统品类，也引入了三文鱼等高端特色品类。

温州网讯 8月18日，温州龙湾国际机场货站内一片繁忙景象，货站工作人员忙碌地对来自菲律宾和韩国的活黄鳝、冰鲜银鲳鱼等进口生鲜进行搬运、装车，随即运往浙南各大农贸市场。据温州海关统计，今年1—7月温州空港进口食用水生动物和冰鲜水产品已超1800吨，同比增近14%。

近几年，温州空港口岸进口冰鲜水产品及食用水生动物业务规模稳步攀升。今年以来，温州空港进口冰鲜水产品及食用水生动物更是新增了13个新品类，不仅包含带鱼、黄姑鱼等本地市民熟知的传统品类，也引入了三文鱼等高端特色品类。目前温州空港进口冰鲜水产品及食用水生动物品类已达47个。

今年以来温州空港进口食用水生动物和冰鲜水产品的稳步增长，也得益于国际航线的进一步开拓，今年1月初开通了温州至雅加达（印度尼西亚）全货机航线，活青蟹、冰鲜东星斑等印度尼西亚的特色生鲜产品陆续进入温州及周边城市。同时，温州至马德里等航线的腹舱也加大生鲜业务的拓展，也给温州空港在进口冰鲜水产品和食用水生动物业务上带来增量。

为保障鲜活水产品高效通关，温州海关建立食用水生动物和冰鲜水产品快速通关绿色通道，确保货物即到即查；与机场货站联动优化流程，构建“航线运输-口岸查验-终端配送”全链条保障体系，全力锁住食材的鲜度与营养。“针对冰鲜水产品和食用水生动物保质期短、鲜活度要求高的特点，我们严格落实监管要求的同时，指导企业用好用足冰鲜水产品‘两段准入’、食用水生动物‘差异化监管’等惠企助企政策，在严守国门生物安全和食品安全底线的前提下最大化提升通关效率。”温州海关机场监管科科长韩松说。

来 源：温州都市报

原标题： 今年前七个月超1800吨，同比增近14% 温州空港口岸进口冰鲜水产品及食用水生动物业务稳步攀升

记者 郑俊杰

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