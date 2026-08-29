温州日报 2026-08-29 09:02:12

50天内，3个台风接连登陆，给我市带来强风和暴雨。截至昨日20时，我市多个预警响应仍然高挂。

温州网讯 今年第18号台风“沙德尔”中心于昨天8时5分在台州玉环坎门街道登陆后，又于9时10分前后在我市龙湾区沿海二次登陆，随后依次穿过瑞安、平阳、苍南、泰顺等地，于15时50分左右移出温州进入福建宁德，在温逗留时长近7小时，全市汛情平稳。昨日17时起，我市防台风应急响应调整为Ⅱ级，“五停”工作梯次结束，但各地风险管控仍不能松懈。

这是今年第三个在温州登陆的台风，路径也与前两个台风有着惊人的相似处。7月11日，今年第9号台风“巴威”在台州玉环坎门登陆后在乐清沿海二次登陆。8月9日，今年第13号台风“白海豚”复刻相似路径，也在台州玉环坎门登陆后再次于乐清沿海二次登陆。昨天上午，今年第18号台风“沙德尔”再度二次登陆温州，登陆时中心附近最大风力有12级（33米/秒），中心最低气压978百帕。

50天内，3个台风接连登陆，给我市带来强风和暴雨。数据显示，8月27日8时至8月28日20时，全市面雨量为54.1毫米。县（市、区）面雨量前三为苍南县103.4毫米、龙港市83.6毫米、平阳县78.1毫米。风力最大站点前三为永嘉县云岭九龙山16级、乐清市雁荡西门岛15级、洞头区元觉青山14级。

风雨情直接关乎水情。截至昨日20时，全市所有江河控制站水位均在警戒水位以下，20座大中型水库汛限水位蓄水率84%，总库容14.25亿方。经排查，地质灾害隐患点26个，地质灾害风险防范区2626个。我市共派出8个指导服务组赴各地开展地质灾害防御指导服务。

截至昨日20时，我市多个预警响应仍然高挂。乐清、永嘉启动暴雨橙色预警响应，洞头、文成、泰顺、苍南、平阳启动暴雨黄色预警响应；平阳、苍南、泰顺启动山洪蓝色预警响应。发布地质灾害橙色预警响应共19个乡镇212处防范区，黄色预警响应的共有39个乡镇6个隐患点439处防范区。风暴潮黄色预警也在提醒公众防范意识仍不能松懈。

来 源：温州日报

原标题： 50天里三个台风登陆温州历史罕见 “沙德尔”逗留近7小时后离温

记者 缪小霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com