温州日报 2026-08-29 10:57:58

8月28日23时，浙BA组委会办公室公示2026年浙江省城市篮球联赛省级争霸赛阶段参赛队名单，备受关注的温州联队24人名单终于浮出水面，颜谋植、叶光辉、余得彰、陈不为等悉数在列，温州中学老师陈永概担任主教练。

温州网讯 8月28日23时，浙BA组委会办公室公示2026年浙江省城市篮球联赛省级争霸赛阶段参赛队名单，备受关注的温州联队24人名单终于浮出水面，颜谋植、叶光辉、余得彰、陈不为等悉数在列，温州中学老师陈永概担任主教练。

24人温州联队平均身高近1米9，最高的是徐景浩2米08，最矮的是陈不为和陈洋，1米78。全队平均年龄24.9岁，年龄最大的杨希龙38岁，最小的18岁，共有四人。

各县（市、区）入选人数最多的是乐清（姚盛、余俊豪、李王淳、陈品睿、徐景浩）；其次是永嘉（邵审奇、金文杰、郑李彬、朱浩元）和鹿城（陈不为、杨希龙、许家俊、郑彬伟）；文成有三人（富濠、赵帅、刘怀男）；平阳（颜谋植、余得彰）、龙港（薛振森、周连东）、瓯海（李亚男、潘炯坤），均有二人入选；泰顺（叶光辉）和龙湾（陈洋）各一人入选；洞头无人入选。

这份24人名单老中青结合，既有经验丰富的上届主力，也有冲劲十足的新生代球员，在苍南和瑞安球员悉数征战省赛的情况下，这套阵容已经是温州联队所能集结的最强战力。至于能产生怎样的“化学效应”，则要看教练团队如何调配。值得一提的是，主教练陈永概执教履历丰富，曾带领温州中学女篮勇夺全国冠军，他也是上届温州联队的助理教练。

与此同时，苍南队与瑞安队的24人名单也已公示，“南哥”阵容已为众人熟知，没有悬念，瑞安队阵中则缺少了“五虎”之一的张青威。

2026年浙BA省级争霸赛参赛队伍从上届的22支扩容至28支，包括全省11支市联队和17支县大队，杭州、宁波、温州、金华、台州、嘉兴六个人口大市的预选赛前两名直通省级舞台，绍兴、丽水、湖州、衢州、舟山五个城市的冠军队入围省赛。

根据此前分组，温州联队与诸暨、金华、衢州、玉环、宁海和海宁分在C组，签位尚佳；苍南队与富阳、嘉兴、湖州、宁波、义乌、云和分在D组，是公认的“死亡组”；瑞安队与丽水、永康、绍兴、舟山、临安、临海同为B组，该组竞争激烈；而上届冠军杭州队则与台州、桐乡、余姚、安吉、江山和普陀同为A组，被网友戏称为“养生局”。

据赛程安排，2026年浙BA省级争霸赛将于9月4日正式打响，28支晋级队伍分为4个小组，每组7支队伍，小组赛采用主客场双循环赛制，共赛14轮，各组前4名晋级16强淘汰赛。淘汰赛阶段，八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛均实行主客场三场两胜制，冠亚军决赛采用五场三胜制。

来 源：温州日报

原标题： 浙BA温州联队24人大名单出炉

记者：马真正

本文转自：温州新闻网 66wz.com