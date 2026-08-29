潮新闻客户端 2026-08-29 11:36:25

8月28日，台风“沙德尔”直穿温州灵昆岛，带来风雨影响。温州海经区防台一线，一幕幕温情接连上演，守望相助的力量持续汇聚。

8月28日，台风“沙德尔”直穿温州灵昆岛，带来风雨影响。温州海经区防台一线，一幕幕温情接连上演，守望相助的力量持续汇聚。

绿色通道，守护生命健康

当天上午，风雨持续，温医大附二院关节与骨肿瘤科副主任医师黄益奖被困路上。当天，他有8台手术，患者大多已入院等候两日，不少人疼痛症状明显，需尽早手术缓解病痛。作为主刀医生，黄益奖一早就驱车从家中出发赶往医院，但通往医院的大桥因台风天气采取封道措施。“当时风大雨急，桥面通行风险很高。”黄益奖回忆，想着病房里的患者还在等着自己，他心里十分焦急，始终留意着天气和路况的变化。

中午12时左右，风雨强度有所下降，黄益奖立即联系交警，希望能够协助通行。市公安局交通管理支队城市道路六大队迅速研判沿途路况，为医生开通紧急通道并一路护送至医院，为手术抢出了宝贵时间。原定的8台手术顺利开展，患者的病痛得到及时救治。“没想到交警同志响应这么快，专门开道给我们抢出了时间。”黄益奖说，患者和家属得知事情经过后，也纷纷为交警的暖心举动点赞。

一条临时开辟的绿色通道，一头连着医护人员的医者仁心，一头连着交警的责任担当，在风雨中打通了守护群众健康的生命通道。

避风港湾，做实暖心服务

当天，为让避灾人员“留得住、心安稳”，昆鹏街道在避灾安置点后勤保障上持续加码，推出系列暖心服务。

依托“健康海经·瓯江医声”医校社企共建全域健康工程，专项义诊搬进街道避灾安置点。“一二三四、二二三四……”在温医大附属第二医院医护人员的带领下，强身健体操欢乐开跳，安置点的务工人员从最初的拘谨到纷纷加入，伴随着节拍伸展手臂、转动肩颈，欢笑声此起彼伏。随后，来自骨科、内科、全科等专家团队为务工人员提供健康咨询和慢性病指导。

温医大附属第二医院医护人员在街道开展义诊服务。

与此同时，昆鹏街道社区卫生服务中心现场设置服务台，为群众开展骨密度检测，帮助务工人员了解自身骨骼健康状况。现场，还有电影放映、棋牌对弈、反诈宣传等活动轮番上阵，让避灾点变身为有温度的“暖心家园”。

在灵昆街道，沿街餐厅饭馆全部关停，而避灾点内却飘出阵阵饭菜香。为让安置群众吃上热乎餐食，沙塘村党总支书记、村委会主任麻显超，天还没亮就赶到爱心食堂，和志愿者们一同洗菜择菜、掌勺翻炒。一盆盆家常菜陆续出锅，麻显超带领志愿者麻利装车，顶着风雨将热腾腾的饭菜送到村级避灾点。安置群众接过热饭连声道谢，纷纷表示台风天里能吃上这么家常的饭，心里格外踏实。

沙塘村干部为避灾点群众送上热乎饭。

暖心救助，全力遮风挡雨

在危急时刻，党员干部彰显担当。当天，雁鸿社区党委委员严良愉在巡查中接到求助——辖区一居民突感不适，头晕乏力，身边无亲人陪同。她当即协同网格员赶往现场，并冒着风雨驱车前往医院。

雨点密集地拍在车窗上，车厢里，严良愉一路宽慰居民：“别怕，有我们在。”抵达医院下车时，雨势更急。严良愉脱下自己的雨衣，披在该居民身上。挂号、陪诊、检查——她在医院里来回奔走，直到医生确认该居民情况稳定，才松下一口气。

忙完一切，严良愉拨通该居民远在外地的丈夫电话，详细告知诊疗情况与留院安排。电话那头，道谢声连连，焦急的语气渐渐踏实下来。

台风天，雁鸿社区救助社区居民。

每一个平凡身影的挺身而出，每一份细微之处的用心用情，都汇成了防御台风最温暖的力量。风雨终会过去，但这些守望相助的瞬间，将成为这座城市最动人的底色。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 风雨中为手术抢时间 温州海经区防台一线一幕幕温情上演

记者 王艳琼 通讯员 王翼翔 苏婉雅 黄怡泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com